Landwirte protestieren: Was passiert ab heute im Norden? Stand: 08.01.2024 06:50 Uhr Trotz des Einlenkens der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer für Landwirte gibt es ab heute Proteste. Es ist mit erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen - auch bei der Schülerbeförderung. Ein Überblick, was in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg geplant ist.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es nach ersten Blockaden durch Traktoren bereits am frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich die ersten Landwirte mit ihren Fahrzeugen gesammelt. Die Proteste führten zunächst zu keinen erheblichen Verkehrseinschränkungen, wie mehrere Polizeisprecher am Morgen mitteilten.

Protest gegen Pläne der Bundesregierung, Agrarsubventionen zu kürzen

Angesichts der Proteste und Aktionen von Landwirten hatte die Bundesregierung einen Teil ihrer Subventions-Kürzungspläne im Haushalt 2024 zurückgenommen: Die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte soll nun doch bestehen bleiben und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht mehr auf einen Schlag, sondern schrittweise bis 2026 wegfallen. Dennoch hält der Deutsche Bauernverband an der Aktionswoche fest, die heute beginnt.

AUDIO: Agrarökonom: Kürzungen bei Agrardiesel nicht existenzgefährdend (7 Min) Agrarökonom: Kürzungen bei Agrardiesel nicht existenzgefährdend (7 Min)

Bauernpräsident distanziert sich von "Umsturzgelüsten"

Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten wegen der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen am Sonntag das Sonntagsfahrverbot für Fernfahrer ausgesetzt, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Aus Sorge vor Radikalisierung hat der Bauernverband die Teilnahme rechter Gruppierungen an den Demos für unerwünscht erklärt. "Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied der "Bild am Sonntag" - auch mit Blick auf die Blockade-Aktion in Schlüttsiel, als Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seine Fähre nicht verlassen konnte.

Niedersachsen: Sternfahrt nach Bremen - weitere Proteste möglich

In Niedersachsen haben Bauernverbände zu einer Sternfahrt nach Bremen aufgerufen. Nach Einschätzung der Polizei könnten sich bis zu 2.000 Fahrzeuge auf den Weg in die Hansestadt machen. Im Bereich Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ist am frühen Morgen die B213 zwischen den Abfahrten Stapelfeld und Löningen/Meerdorf blockiert. Rund 40 Fahrzeuge haben sich seit 4 Uhr im Bereich der Tankstelle der Krapendorfer Straße versammelt, wie die Polizei mitteilte. Die Stadt Hannover und die Region sollen voraussichtlich die ganze Woche von Protestaktionen betroffen sein. Heute sind mehrere Kundgebungen und sogenannte Schleichfahrten sowie Straßenblockaden geplant, mehr als 100 Aktionen sind inzwischen angekündigt.

Laut den niedersächsischen Polizeidirektionen kann es in zahlreichen Regionen dadurch zu Behinderungen kommen. Autofahrende müssten heute mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen, warnen die Landvolk-Verbände. Betroffen sind voraussichtlich auch die Autobahnen 7 und 27 sowie der Wesertunnel.

Unter anderem sind in folgenden niedersächsischen Städten und Landkreisen Aktionen geplant:

In Cloppenburg wird eine Sternfahrt sowie eine Kundgebung mit rund 300 Treckern auf dem Marktplatz erwartet.

wird eine Sternfahrt sowie eine Kundgebung mit rund 300 Treckern auf dem Marktplatz erwartet. In Cuxhaven sind Sternfahrten nach Stade und Bremen sowie Schleichfahrten im Stadtgebiet angekündigt.

sind Sternfahrten nach Stade und Bremen sowie Schleichfahrten im Stadtgebiet angekündigt. Im LK Stade sollen z.B. die Elbfähre Wischhafen-Glückstadt sowie die B73 blockiert werden

sollen z.B. die Elbfähre Wischhafen-Glückstadt sowie die B73 blockiert werden In Emden wollen Landwirte die Stadt am Montag von drei Seiten aus mit Hunderten Treckern blockieren.

wollen Landwirte die Stadt am Montag von drei Seiten aus mit Hunderten Treckern blockieren. Für den Heidekreis hat der Kreisverband des Landvolks Niedersachsen Schleichfahrten auf den Brücken sowie entlang der A7 und der A27 angekündigt.

hat der Kreisverband des Landvolks Niedersachsen Schleichfahrten auf den Brücken sowie entlang der A7 und der A27 angekündigt. In Braunschweig soll um 11 Uhr ein Treckerkorso in Richtung Innenstadt fahren, wo um 13 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

soll um 11 Uhr ein Treckerkorso in Richtung Innenstadt fahren, wo um 13 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. In Göttingen ist eine zentrale Kundgebung geplant, anschließend kündigte das Landvolk einen Treckerkorso an. Dieser soll auch ein Stück weit auf die A7 Richtung Süden führen.

ist eine zentrale Kundgebung geplant, anschließend kündigte das Landvolk einen Treckerkorso an. Dieser soll auch ein Stück weit auf die A7 Richtung Süden führen. In Gifhorn startet um 6 Uhr eine Sternfahrt mit Schleppern und Handwerksbetrieben. Anschließend sollen die Trecker zur Kundgebung nach Braunschweig fahren, wie das Landvolk mitteilte. Vor allem auf der B4 kann es dann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Zudem sind nach Angaben des Bremischen Landwirtschaftsverbandes Trecker-Proteste unter anderem in Diepholz, Sulingen, Wiesmoor (Landkreis Aurich), Hameln und Holzminden geplant.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens appellierte an die Landwirte, sich an Recht und Gesetz zu halten. "Nötigungen und Bedrohungen sind dabei ebenso wenig legitime Formen des Protests wie gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr", sagte die SPD-Politikerin.

Weitere Informationen Bauernproteste: Hier wollen Landwirte heute Straßen blockieren Trotz Entgegenkommen der Regierung bei den Subventionen wollen Landwirte weiter protestieren. Wo kann es Behinderungen geben? mehr

Schleswig-Holstein: Aktionen in Kiel, vielen Kreisen und A7-Auffahrten

Der Bauernverband Schleswig-Holstein sowie Land schafft Verbindung SH+HH e.V. haben zu Demofahrten durch ganz Schleswig-Holstein aufgerufen. In Kiel sind heute mehrere Demonstrationen zwischen 9 und 18 Uhr geplant. Dafür werden der Wilhelmplatz und der Exerzierplatz gesperrt. Die Kolonnen dafür kommen über die B76 aus Preetz, aus Reesdorf und über die B502 aus Schönberg. Außerdem wurde bei den Behörden angemeldet, dass alle A7-Auffahrten ab Bad Bramstedt bis zur dänischen Grenze blockiert werden sollen. Jede zweite Kundgebung an den Auffahrten darf jedoch nicht stattfinden. Das haben die Versammlungsbehörden der Kreise nach Angaben von "Land schafft Verbindung" am Sonntag spontan untersagt. An den übrigen Auffahrten dürfen die Blockaden außerdem nur zwischen 6 und 9 Uhr durchgeführt. Die Polizei rechnet insgesamt mit mehr als 100 Protestaktionen in ganz Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Bauerndemos in SH: Hier wird es heute eng auf den Straßen Der Weg zur Arbeit könnte heute länger dauern. Bauern wollen das Land mit blockierten Straßen lahmlegen. mehr

In folgenden Kreisen ist durch die Demos mit Behinderungen zu rechnen:

Kreis Segeberg: Drei Konvois sollen in Norderstedt, Bad Segeberg und Bad Bramstedt starten und dann jeweils eine eigene Rundfahrt durch den Kreis machen und enden wieder an den Startpunkten. Betroffene Orte sind Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Nützen und Lentföhrden. Auch die B432, B4 und B206 könnten blockiert werden.In

Drei Konvois sollen in Norderstedt, Bad Segeberg und Bad Bramstedt starten und dann jeweils eine eigene Rundfahrt durch den Kreis machen und enden wieder an den Startpunkten. Betroffene Orte sind Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Nützen und Lentföhrden. Auch die B432, B4 und B206 könnten blockiert werden.In Kreis Stormarn: Mehrere angemeldete Demonstrationen. In Bargteheide und am P+R-Parkplatz Hammoor soll es um 5 Uhr beziehungsweise um 7 Uhr stationäre Kundgebungen geben. Von Trittau aus ist eine Rundfahrt über Großensee und Rahlstedt zurück zum Startpunkt geplant. Von Reinfeld aus soll ein Treckerkonvoi nach Ahrensburg und Delingsdorf über die B75 rollen. Dort wird aktuell wegen einer Sperrung der Bundesstraße durch Hochwasser geprüft, ob und welche Umleitung die Demonstration nehmen soll.

Mehrere angemeldete Demonstrationen. In Bargteheide und am P+R-Parkplatz Hammoor soll es um 5 Uhr beziehungsweise um 7 Uhr stationäre Kundgebungen geben. Von Trittau aus ist eine Rundfahrt über Großensee und Rahlstedt zurück zum Startpunkt geplant. Von Reinfeld aus soll ein Treckerkonvoi nach Ahrensburg und Delingsdorf über die B75 rollen. Dort wird aktuell wegen einer Sperrung der Bundesstraße durch Hochwasser geprüft, ob und welche Umleitung die Demonstration nehmen soll. Kreis Herzogtum-Lauenburg: Start von Konvois ab 6 Uhr von den Elbbrücken in Lauenburg und Geestacht nach Barsbüttel. Außerdem soll es vor Verbrauchermärkten Aktionen geben.

Start von Konvois ab 6 Uhr von den Elbbrücken in Lauenburg und Geestacht nach Barsbüttel. Außerdem soll es vor Verbrauchermärkten Aktionen geben. Kreis Pinneberg: Zwischen 6 und 9 Uhr sollen drei Kolonnen Richtung Hamburg fahren. Von Appen nach Schenefeld und Hamburg. Von Bilsen über die B4 nach Hamburg und von Elmshorn aus über die B431 nach Uetersen und Wedel nach Hamburg. Ab 10.30 soll es außerdem eine Schlepper-Kolonne zwischen Barmstedt, Quickborn, Pinnberg, Moorege und Elmshorn geben. Bis 15 Uhr sind Rundfahrten geplant.

Zwischen 6 und 9 Uhr sollen drei Kolonnen Richtung Hamburg fahren. Von Appen nach Schenefeld und Hamburg. Von Bilsen über die B4 nach Hamburg und von Elmshorn aus über die B431 nach Uetersen und Wedel nach Hamburg. Ab 10.30 soll es außerdem eine Schlepper-Kolonne zwischen Barmstedt, Quickborn, Pinnberg, Moorege und Elmshorn geben. Bis 15 Uhr sind Rundfahrten geplant. Kreis Steinburg: Die Demonstrationsroute führt von Itzehoe nach Hohenlockstedt über Kellinghusen, Horst, Glückstadt und Wilster zurück nach Itzehoe.

Die Demonstrationsroute führt von Itzehoe nach Hohenlockstedt über Kellinghusen, Horst, Glückstadt und Wilster zurück nach Itzehoe. Kreis Dithmarschen: Mehrere Rundfahrten ab 5 Uhr an verschiedenen Orten.

Mehrere Rundfahrten ab 5 Uhr an verschiedenen Orten. Kreis Nordfriesland: Trecker sollen in Feldeinfahrten geparkt werden.

Weitere Informationen Bauerndemos in SH: Hier wird es heute eng auf den Straßen Der Weg zur Arbeit könnte heute länger dauern. Bauern wollen das Land mit blockierten Straßen lahmlegen. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: "Die Aktion ist angelaufen"

In Mecklenburg-Vorpommern haben Bauern am frühen Morgen landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen blockiert. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die sich mit Lastwagen beteiligten und unter anderem gegen die starke Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. "Die Aktion ist angelaufen", hieß es beim Bauernverband MV.

Der Präsident des Landesbauernverbandes, Detlef Kurreck, hatte vor Beginn der Aktionswoche betont, es gehe nicht darum, das Land lahmzulegen. Aber man wolle deutlich machen, was passiere, wenn die Landwirtschaft nicht funktioniere. "Es ist ein Vorgeschmack darauf, wie es aussieht, wenn Landwirte ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können."

Von der Blockadeaktion unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" sollten zwischen 6 und 9 Uhr alle Autobahnzufahrten in MV betroffen sein. An der A20-Ausfahrt Rostock-Südstadt blockierten ab 6 Uhr mehr als ein Dutzend große Traktoren sowie Lkw beide Auffahrten. Sie führten unter anderem Transparente mit Aufschriften wie "Stirbt der Bauer, stirbt das Land" mit.

Aufgrund der Blockaden kann es auch auf den Bundes- und Landstraßen zu Behinderungen kommen. In Rostock fällt der Transport von Schülern mit Behinderung aus, die Müllabfuhr findet heute vielerorts nicht statt und einige Bürgerämter bleiben geschlossen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat angekündigt, den kompletten öffentlichen Personennahverkehr heute einzustellen - das betrifft sowohl den Linienverkehr als auch die Schülerbeförderung. Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim kündigte an, heute auf die Schülerbeförderung zu verzichten.

Schüler und Schülerinnen, die kommende Woche in Mecklenburg-Vorpommern wegen der angekündigten Bauernproteste nicht zur Schule kommen können, gelten laut Bildungsministerium als entschuldigt. Nach Informationen des "Nordkurier" haben Kliniken wie das Asklepios-Krankenhaus in Pasewalk ihren Beschäftigten "Passierscheine" ausgestellt - in der Hoffnung, dass die Landwirte diesen dann nicht den Arbeitsweg blockierten.

Weitere Informationen Bauernverband MV verteidigt geplante Autobahn-Blockaden Innenminister Pegel ruft Autofahrer dazu auf, Fahrten am kommenden Montag "zeitlich zu verschieben". mehr

Hamburg: Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet erwartet

In Hamburg liegen bislang 16 Anmeldungen für 15 Treckerkolonnen sowie einen stationären Bauernprotest in Bergstedt vor, zu denen der Veranstalter jeweils 250 bis 300 Landmaschinen erwartet. Es muss möglicherweise mit über 2.000 teilnehmenden Landmaschinen gerechnet werden. Die größten Konvois sollen jeweils gegen 7.30 Uhr beziehungsweise 8 Uhr aus Schleswig-Holstein kommend die Landesgrenze passieren und von dort auf folgenden Strecken den Abschlusskundgebungsort in der Hamburger Altstadt erreichen.

Langenhorn : Langenhorner Chaussee - Alsterkrugchaussee - Rosenbrook - Tarpenbekstraße - Breitenfelder Straße - Gärtnerstraße - Im Gehölz - Schulweg - Doormannsweg - Alsenplatz - Alsenstraße - Stresemannstraße - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

: Langenhorner Chaussee - Alsterkrugchaussee - Rosenbrook - Tarpenbekstraße - Breitenfelder Straße - Gärtnerstraße - Im Gehölz - Schulweg - Doormannsweg - Alsenplatz - Alsenstraße - Stresemannstraße - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Willy-Brandt-Straße/Domstraße Schnelsen : Holsteiner Chaussee – Kieler Straße – Holstenstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Millerntordamm – Ludwig-Erhard-Straße; Willy-Brandt-Straße / Domstraße

: Holsteiner Chaussee – Kieler Straße – Holstenstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Millerntordamm – Ludwig-Erhard-Straße; Willy-Brandt-Straße / Domstraße Rahlstedt : Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Klosterwall - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

: Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Klosterwall - Willy-Brandt-Straße/Domstraße Rissen : Wedeler Landstraße – Sülldorfer Landstraße – Osdorfer Landstraße – Osdorfer Weg – Von-Sauer-Straße – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Holstenstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Millerntordamm – Ludwig-Erhard-Straße; Willy-Brandt-Straße / Domstraße

: Wedeler Landstraße – Sülldorfer Landstraße – Osdorfer Landstraße – Osdorfer Weg – Von-Sauer-Straße – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Holstenstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Millerntordamm – Ludwig-Erhard-Straße; Willy-Brandt-Straße / Domstraße Lurup : Luruper Hauptstraße – Luruper Chaussee – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Holstenstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Millerntordamm – Ludwig-Erhard-Straße; Willy-Brandt-Straße / Domstraße

: Luruper Hauptstraße – Luruper Chaussee – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Holstenstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Millerntordamm – Ludwig-Erhard-Straße; Willy-Brandt-Straße / Domstraße Bergedorf : Rothenhauschaussee - Holtenklinker Straße - Am Brink - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannsplatz - Spaldingstraße - Amsinckstraße - Deichtorplatz/Deichtortunnel - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

: Rothenhauschaussee - Holtenklinker Straße - Am Brink - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannsplatz - Spaldingstraße - Amsinckstraße - Deichtorplatz/Deichtortunnel - Willy-Brandt-Straße/Domstraße Auch in Harburg sind zahlreiche Aufzüge geplant, die die Polizei hier aufgelistet hat.

Die Polizei rät dazu, auf S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge auszuweichen, da auch der Busverkehr stark beeinträchtigt werden kann. Zudem bat die Schulbehörde um Nachsicht bei Verspätungen von Schülern. Die Behörde wies auch darauf hin, dass die Sorgeberechtigten kurzfristig entscheiden können, ob sie ihre Kinder aufgrund besonderer Probleme auf den Schulwegen vom Schulbesuch abmelden oder nicht.

Weitere Informationen Bauern-Protest gestartet: Heute droht Hamburg Verkehrschaos Hunderte Traktoren rollen vom Hamburger Umland in Richtung Innenstadt. Die Polizei warnt vor erheblichen Behinderungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 07.01.2024 | 22:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft