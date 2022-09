Stand: 05.09.2022 17:23 Uhr Längere AKW-Laufzeiten? Habeck stellt Stresstest-Ergebnisse vor

Nach wochenlanger Prüfung möglicher Szenarien stellt Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) heute die Ergebnisse des Stresstests zur Sicherheit der Energieversorgung vor. An der Pressekonferenz um 18 Uhr nehmen auch Vertreter von Übertragungsnetzbetreibern teil. Eine wichtige Frage der Prüfung ist, ob im Winter ein Weiterbetrieb von deutschen Atomkraftwerken als notwendig angesehen wird. Nach derzeitiger Rechtslage werden die letzten drei deutschen AKW zum Jahresende vom Netz genommen. Medienberichten zufolge sollen nun zwei der Meiler für Notfälle bis zum Frühjahr weiterhin bereit stehen. Wir zeigen an dieser Stelle um 18 Uhr einen Livestream der Pressekonferenz.

Preissprung bei Erdgas nach russischem Lieferstopp

Der vorläufige Gas-Lieferstopp Russlands über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 hat den europäischen Gaspreis nach oben schnellen lassen. Heute Vormittag sprang der Preis des sogenannten Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um etwa 72,50 Euro auf zwischenzeitlich 281 Euro je Megawattstunde. Das waren rund 35 Prozent mehr als noch am vergangenen Freitag. Der TTF-Kontrakt wird häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet.

AUDIO: DAX rutscht ab, Gaspreise explodieren - Was ist da los? (4 Min) DAX rutscht ab, Gaspreise explodieren - Was ist da los? (4 Min)

Russland lässt seine Erdgaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen. Als Grund gab der Konzern Gazprom am Wochenende technische Probleme an. Vermutet wird aber, dass Russland den Westen im Ukraine-Konflikt mehr unter Druck setzen will. Nach zuvor monatelangem Preisanstieg war Erdgas in der vergangenen Woche erstmals wieder spürbar billiger geworden. Auslöser war, dass das Auffüllen der Erdgasspeicher in Europa schneller als geplant vonstatten geht.

Gemischte Reaktionen auf Entlastungspaket

Derweil geht die Debatte um das von der Bundesregierung geschnürte Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise weiter. Die CDU kritisiert die Maßnahmen als unzureichend. Generalsekretär Czaja sagte, das Paket werde der Krise nicht gerecht. So werde für Normalverdiener und für mittelständische Betriebe keine Entlastung erreicht. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg fordern bei der Umsetzung des Entlastungspakets mehr Mitsprache der Bundesländer.

AUDIO: Gemischte Reaktionen auf das dritte Entlastungspaket des Bundes (3 Min) Gemischte Reaktionen auf das dritte Entlastungspaket des Bundes (3 Min)

Das steckt drin im Entlastungspaket der Ampelkoalition

Die Bundesregierung will die Bevölkerung und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise um weitere 65 Milliarden Euro entlasten. Geplant sind laut Bundeskanzler Scholz (SPD) unter anderem Einmalzahlungen an Rentner und Studierende, eine Kindergelderhöhung sowie eine Entlastung mittlerer Einkommen. Zudem verständigte sich die Koalition darauf das zum 1. Januar geplante Bürgergeld, das Hartz IV ablösen soll, auf rund 500 Euro zu erhöhen. Ferner soll es eine Wohngeldreform geben. Um die Maßnahmen zu finanzieren, will die Koalition auch hohe Gewinne von Energieunternehmen abschöpfen.

