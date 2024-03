Länderchefs debattieren über Migrationspolitik und Stromkosten Stand: 06.03.2024 14:33 Uhr Die Chefinnen und Chefs der Bundesländer sind in Berlin zusammengekommen, um unter anderem über Migrationspolitik zu beraten. Geplant ist auch ein Austausch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). MV-Ministerpräsidentin Schwesig will zudem über Bürokratieabbau und Netzentgelte reden.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) reiste mit hohen Erwartungen nach Berlin: "Wir haben zum Teil eine überfordernde Situation in den Kommunen. Das heißt, wir müssen die Zahlen begrenzen. Das haben wir verabredet. Und da ist der Bund jetzt in der Pflicht, die Umsetzung jetzt auch in den Griff zu bekommen." Klar sei, so Günther, dass der Bund schnell zu einer Begrenzung kommen müsse. Das würde die Kommunen und das Land entlasten. Dass der Bund mehr Geld zur Verfügung stellen werde, davon gehe er allerdings nicht aus.

Weil: Beim Thema Migration schon vieles vorangekommen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Dienstag, aufbauend auf die Beschlüsse vom vergangenen Jahr sei beim Thema Migration vieles vorangekommen. Im November hatten sich Bund und Länder beispielsweise bei den Flüchtlingskosten verständigt.

Manche Entscheidungen müssten aber erst noch umgesetzt werden beziehungsweise noch greifen, sagte Weil. Das gelte insbesondere für die Sicherung der EU-Außengrenzen und für eine gerechte Verteilung der Geflüchteten innerhalb Europas.

Schwesig: Stärker gegen "irreguläre" Migration vorgehen

Ähnlich äußerte sich vor dem Treffen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Länder und Kommunen seien bei der Aufnahme von Flüchtlingen weiter an ihrer Belastungsgrenze, sagte die SPD-Politikerin NDR 1 Radio MV. Ziel müsse es sein, dass Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, Schutz bekommen. Der Staat müsse jedoch stärker gegen die "irreguläre" Migration vorgehen.

Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen

Auch eine bundesweit einzuführende Bezahlkarte für Asylbewerber war im November von der Bund-Länder-Runde angeschoben worden. Am vergangenen Freitag beschloss das Bundeskabinett dann, dass die Karte mit einem Bundesgesetz abgesichert wird. Die konkrete Ausgestaltung ist vielerorts noch unklar. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen eigene Wege, wollen aber ebenfalls eine Bezahlkarte einführen.

Onay kritisiert Beschränkungen bei der Bezahlkarte

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kritisierte im Vorfeld der Beratungen geplante Einschränkungen bei der Bezahlkarte als Rückschritt. Die Diskussion "wurde überfrachtet mit dem Ziel, Menschen abzuschrecken", sagte Onay. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte als Ziel ausgegeben, die Möglichkeit zu unterbinden, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen. In Hamburg, das die "Sozialkarte" bereits im Februar eingeführt hat, können etwa nur 50 Euro pro Monat und Person abgehoben werden.

Es gibt laut Onay aber keine Belege dafür, dass die Menschen wegen der Sozialleistungen nach Deutschland kommen. Menschen auf der Flucht entschieden sich für ihr Ziel nicht wegen der Menge Bargeld, das sie erhielten. Entscheidend für die Flüchtenden sei das Bild Deutschlands als sicheres Land. Die Beträge auf der Karte lägen außerdem unterhalb des Existenzminimums. Der Anteil derer, die Rücküberweisungen in die Heimat stemmen könnten, könne daher nur gering sein. Anders als in der bundespolitischen Debatte sind in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit der Karte keine Auflagen verbunden. Die Empfänger können ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen, innerhalb Deutschlands sowie im Ausland. Eine Kontrolle findet nicht statt. Übergeordnetes Ziel sei eine diskriminierungsfreie Teilhabe.

Schwesig: Gemeinsamer Antrag für Bürokratieabbau und Fachkräftesicherung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sie erwarte von dem Ländertreffen Fortschritte auch im Ringen um eine Belebung der Konjunktur in Deutschland. "Bund und Länder haben ein gemeinsames Interesse, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Es geht auch um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland und die Sicherung von Arbeitsplätzen", sagte Schwesig am Dienstag. Ziel des Treffens sei ein gemeinsamer Antrag, in dem sich alle Länder für Bürokratieabbau und verstärkte Anstrengungen zur Fachkräftesicherung aussprechen. Pläne der Ampel-Regierung, mit einem Wachstumschancengesetz die Stagnation in der deutschen Wirtschaft zu überwinden, scheiterten bisher am Widerstand der Unionsparteien im Bundesrat.

Netzentgelte und Energiepreise weitere Streitpunkte

Strittig unter den Ländern ist weiterhin auch die Gestaltung der Netzentgelte, die im Osten und Norden Deutschlands wegen der dort zügiger voranschreitenden Windkraftnutzung zum Teil erheblich höher sind als im Süden oder Westen. "Wir brauchen kurzfristig eine gerechtere Verteilung der Netzentgelte. Es kann nicht sein, dass die Regionen, die wie Mecklenburg-Vorpommern beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorangehen, höhere Strompreise zahlen müssen", sagte Schwesig. Hier müsse es endlich einen Ausgleich geben. Schwesig verwies auf den Vorschlag Niedersachsens, langfristig den Ausbau der Netze als öffentliche Infrastruktur aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren und dadurch die Strompreise zu entlasten.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil hatte vor den Bund-Länder-Gesprächen erneut niedrigere Energiepreise gefordert, vor allem für energieintensive Unternehmen. Dies sei besonders wichtig, damit diese Unternehmen international wieder konkurrenzfähig seien.

