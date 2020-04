Stand: 30.04.2020 11:07 Uhr

Krise schlägt durch: Mehr Arbeitslose im Norden

Die Corona-Krise hat sich im April massiv auf den Arbeitsmarkt im Norden ausgewirkt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland stieg im April im Vergleich zum März um 308.000 auf 2,644 Millionen. Im Vergleich zum April 2019 stieg die Zahl der Arbeitslosen sogar um 415.000. Die Arbeitslosenquote kletterte saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte - im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 0,9 Punkte. Deutschlands Unternehmen meldeten den Angaben zufolge bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an.

Arbeitslosigkeit in Hamburg auf höchstem Stand seit zehn Jahren

77.518 Arbeitslose waren in Hamburg im April gemeldet - knapp 24 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum März dieses Jahres steigt die Zahl um rund 17 Prozent oder knapp 11.000 Menschen. "Die Corona-Pandemie hat den Hamburger Markt voll erfasst", sagte Arbeitsagentur-Chef Sönke Fock. Der jetzt gemessene Wert lag zuletzt vor zehn Jahren, im April 2010, etwa so hoch. Die Hamburger Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 7,3 Prozent.

Weitere Informationen Corona-Krise: Probleme auf dem Ausbildungsmarkt Die Corona-Krise trifft Schulabgängerinnen und Schulabgänger besonders hart. Zugesagte Ausbildungsplätze fallen weg, die Suche nach Lehrstellen ist schwieriger geworden. mehr

Etwa jedes dritte Unternehmen in der Stadt hat Kurzarbeit angemeldet. Davon betroffen sind laut Arbeitsagentur bis zu 273.000 Beschäftigte. Genaue Zahlen dazu werden aber erst in einigen Monaten vorliegen, weil viele Betriebe zunächst pauschal für alle Mitarbeiter in voller Höhe Kurzarbeit anzeigen. Die Abrechnung über den tatsächlichen Umfang erfolgt aber erst später.

Mecklenburg-Vorpommern: Erstmals seit 30 Jahren Anstieg im April

In Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals seit fast 30 Jahren in einem April die Zahl der Arbeitslosen wieder gestiegen. Laut Regionaldirektion Nord der BA sind aktuell 64.950 Menschen ohne Arbeit und damit fast 5.300 mehr als im Vormonat März. Die Quote stieg von 7,3 auf 7,9 Prozent.

Vor allem die Zwangsschließungen von Hotels und Gaststätten haben nach Experteneinschätzung die Beschäftigungsbilanz massiv getrübt. Üblicherweise nimmt in Folge der maßgeblich vom Tourismus getragenen Frühjahrsbelebung die Beschäftigung im April in Mecklenburg-Vorpommern immer spürbar zu. Doch seien in diesem Jahr auslaufende Verträge nicht verlängert und geplante Neueinstellungen meist verschoben worden, erklärte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann. Inzwischen lägen Anträge auf Kurzarbeit von 16.900 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern vor. Das sei mehr als ein Drittel der Firmen im Land.

Niedersachsen: Deutlich mehr Arbeitslose statt Frühjahrsbelebung

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen nahm zwischen März und April um rund zwölf Prozent auf fast 247.000 zu. "Statt der sonst üblichen Frühjahrsbelebung mit einem Rückgang um sechs- bis achttausend Personen haben die Corona-Folgen einen Anstieg um mehr als 26.000 ausgelöst", erklärte BA-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh. "Die Wirtschaft ist stark gedrosselt und in einigen Branchen quasi zum Erliegen gekommen." Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Punkte auf 5,7 Prozent. Die Krise trieb zudem die Kurzarbeit in Niedersachsen auf einen neuen Höchststand. Landesweit haben 69.000 Betriebe Kurzarbeit für Teile ihrer Belegschaften angemeldet. Den Angaben zufolge für bis zu eine Million Beschäftigte - zehn Mal häufiger als in der Finanzkrise 2009/2010.

Schleswig-Holstein: Viele Jobverluste im Norden

Die Corona-Krise hat sich auch massiv auf den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein ausgewirkt. Laut Agentur für Arbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum März um 12,6 Prozent auf 92.200. Normalerweise gibt es im April auch im Norden einen Frühjahrsaufschwung. Zum gleichen Vorjahresmonat betrug die Zunahme 17,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,8 Prozent, 5,0 Prozent waren es im April 2019.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) April 2020 März 2020 April 2019 Niedersachsen 246.800 5,7% 220.500 5,1% 215.000 5,0% Schleswig-

Holstein 92.200 5,8% 81.100 5,2% 78.700 5,0% Mecklenburg-

Vorpommern 64.900 7,9% 59.700 7,3% 58.600 7,1% Hamburg 77.500 7,3% 66.500 6,3% 62.800 6,0% Bund 2.644.000 5,8% 2.335.400 5,1% 2.228.900 4,9%

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.04.2020 | 10:00 Uhr