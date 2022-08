NDR Info Redezeit: Krise beim RBB - welche Lehren zieht die ARD? Stand: 23.08.2022 09:50 Uhr Die Verärgerung über die Vorgänge an der Spitze des RBB sind groß – innerhalb der ARD und vor allem in der Öffentlichkeit. Was muss jetzt geschehen? Diskutieren Sie heute Abend in der NDR Redezeit ab 20:33 Uhr mit uns und unseren Gästen! Sie können sich direkt über die App beteiligen.

Die Vorwürfe gegen die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, haben die ARD erschüttert. Innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und vor allem in der Öffentlichkeit fragt man sich: Wie konnte es dazu kommen, dass fragwürdige Beraterverträge, dienstlich abgerechnete Abendessen in der Privatwohnung und eine luxuriöse Büro-Ausstattung offenbar weder im RBB selbst noch in den Aufsichtsgremien auffielen?

Strukturelle Konsequenzen: Reichen die Kontrollmechanismen in der ARD?

Die zunächst abberufene Intendantin Schlesinger ist nun vom Verwaltungsrat des Senders auch fristlos entlassen worden. Sie soll keine Abfindung und keine Ruhegeldzahlungen bekommen. Weitere Personen aus der Geschäftsleitung mussten ihre Posten bereits räumen oder sind von ihren Ämtern zurückgetreten.

Aber, personelle Konsequenzen sind das Eine. Zum Anderen wird nun über strukturelle Defizite im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk diskutiert: Sind die Verfehlungen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ein Sonder- und Einzelfall? Welche Vorgänge werden nun auch in anderen ARD-Anstalten wie dem NDR untersucht? Wie funktionieren die Kontrollmechanismen innerhalb des Senders und sind sie ausreichend?

Krise als Chance: Welche Lehren zieht auch der NDR aus der RBB-Krise?

Welche Folgen hat die vom RBB ausgelöste Krise für die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Was macht das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Entscheidend wird nun sein, wie die ARD mit dieser Krise umgeht. Welche Möglichkeiten haben die Sender, daraus die „richtigen“ Reformanstrengungen abzuleiten? Wie stellen wir im NDR sicher, dass das Publikum das große Vertrauen in den NDR behält. Was wünscht sich das Publikum?

Sie können sich an der Debatte beteiligen: Schicken Sie uns Ihre Fragen und Anregungen

NDR Info Moderatorin Susanne Stichler begrüßt um 20:33 Uhr als Gäste:

Jochen Becker

Leiter der NDR Zapp-Redaktion

Ulf Birch

stellvertretender Vorsitzender des NDR-Verwaltungsrates

Stefan Endter

Geschäftsführer des Deutschen Journalisten-Verbandes (djv) Nord

Olaf Steenfadt

Medien-Journalist, Autor und Projektverantwortlicher der „Journalism Trust Initiative“ für Reporter ohne Grenzen und Leiter der Initiative „unsere Medien“ für mehr Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk“

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.08.2022 | 20:33 Uhr