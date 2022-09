Stand: 17.09.2022 07:47 Uhr Kriegsverbrechen? Selenskyj will härtere Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angesichts des Funds Hunderter Leichen in der Nähe der zurückeroberten Stadt Isjum eine deutliche Reaktion der Weltgemeinschaft gefordert. Die Welt dürfe nicht zusehen, wie Russland töte und foltere, sagte Selenskyj. Dabei bezeichnete er das Land als Terrorstaat und forderte härtere Sanktionen gegen Russland. Er begrüße die Entscheidung der Vereinten Nationen, die Vorgänge in Isjum zu untersuchen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte mit Blick auf den Gräber-Fund in Isjum, Russlands Angriffskrieg ziehe eine Spur von Blut und Zerstörung durch die Ukraine. Er kündigte an, dass die russische Führung und alle die für Rechtsverstöße in der Ukraine verantwortlich seien, zur Rechenschaft gezogen würden. US-Außenminister Blinken sprach von möglichen Kriegsverbrechen. Nach dem Rückzug der russischen Armee waren in der Nähe der Stadt Isjum mehr als 440 Gräber entdeckt worden. Laut Selenskyj weisen mehrere der Opfer Folterspuren auf.

Rosneft will gegen "Zwangsenteignung" deutscher Töchter vorgehen

Der staatliche russische Ölkonzern Rosneft hat der Bundesregierung eine Zwangsenteignung seiner deutschen Tochterfirmen vorgeworfen. Das Unternehmen sprach in einer Mitteilung von einem illegalen Zugriff auf sein Vermögen und kündigte an, vor Gericht zu gehen. Die Bundesregierung hatte entschieden, die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft unter staatliche Kontrolle zu stellen. Damit hat die Bundesnetzagentur das Sagen unter anderem bei der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. "Rosneft sieht darin eine Verletzung aller grundlegenden Prinzipien der Marktwirtschaft, der zivilisierten Grundlagen einer modernen Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Unantastbarkeit von Privateigentum aufbaut", hieß es in der Stellungnahme des Konzerns. Das Unternehmen werde alles tun, um die Interessen seiner Aktionäre zu schützen.

Putin: "Wir haben keine Eile"

Russlands Präsident Putin hat sich von den jüngsten Erfolgen der ukrainischen Armee unbeeindruckt gezeigt. Zum Abschluss eines Treffens in Usbekistan sagte Putin auf einer Pressekonferenz, die russischen Offensivoperationen im Donbass würden weitergehen, man habe keine Eile.

Putin warf dem Westen erneut vor, selbst für die Gas-Knappheit verantwortlich zu sein. Um den Zustand zu beenden, müsse nur die Ostseepipeline Nordstream 2 in Betrieb genommen werden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 17.09.2022 | 07:05 Uhr