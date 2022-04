Stand: 30.04.2022 18:38 Uhr Krieg zwischen Russland und der Ukraine: Reist Merz nach Kiew?

Der CDU-Vorsitzende Merz will offenbar in die Ukraine reisen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist als Zeitpunkt Montag geplant. Merz wolle demnach Kiew besuchen. Weitere Details sind nicht bekannt. Der CDU-Chef selbst hat sich noch nicht geäußert. Bisher sind nur wenige deutsche Politiker nach Kriegsbeginn in die Ukraine gefahren. Bundeskanzler Scholz (SPD) war wenige Tage vor dem russischen Angriff in Kiew gewesen.

Weitere Angriffe im Osten der Ukraine

Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe vor allem im Osten und Süden der Ukraine fortgesetzt. Besonders betroffen war offenbar zuletzt die Großstadt Charkiw. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurde dort bei nächtlichem Artilleriebeschuss ein Mensch getötet - auch gebe es mehrere Verletzte. Im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs hieß es, russische Einheiten hätten an mehreren Stellen versucht, ins Innere des Landes vorzustoßen. Sie seien aber abgewehrt worden. Die russische Seite spricht von zuletzt Hunderten Militärobjekten, die beschossen worden seien.