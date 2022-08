Stand: 30.08.2022 11:23 Uhr Krieg und Energiekrise: Klausurtagung der Bundesregierung startet

Die Bundesregierung ist zu ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg zusammengekommen. Zu den bestimmenden Themen gehören Einzelheiten des angekündigten dritten Entlastungspakets. Mit Blick auf eine Einigung äußerte sich Bundeskanzler Scholz (SPD) zuversichtlich. Er sprach von einer Klausurtagung zur richtigen Zeit, bei der Lösungen für wichtige Themen gefunden werden sollten. CDU-Chef Merz kritisierte im ARD-Morgenmagazin Direktzahlungen an alle Bürgerinnen und Bürger nach dem Gießkannenprinzip. Außerdem forderte er von der Bundesregierung erneut Korrekturen bei der geplanten Gasumlage. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) verteidigte die Umlage im Deutschlandfunk als notwendiges Mittel, sagte aber Änderungen und zügige weitere Entlastungsmaßnahmen zu.

Ukrainische Gegenoffensive geht weiter

In der Südukraine rückt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive gegen Russlands Truppen vor. Nach Angaben von Präsident Selenskyj hat es einen Frontdurchbruch in der Region Cherson und insgesamt Offensiven in mehrere Richtungen gegeben. Moskau weist das zurück. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldet unterdessen erneut Explosionen auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja. Die russische Seite machte das ukrainische Militär verantwortlich.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.