Stand: 04.07.2022 06:21 Uhr Krieg mit Russland: Marshall-Plan für die Ukraine

In der Schweiz beginnt heute eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Es nehmen Delegationen aus fast 40 Ländern sowie Vertreter internationaler Organisationen teil. Bei der Konferenz in Lugano soll eine Art Marshall-Plan für das in weiten Teilen vom Krieg zerstörte Land entworfen werden. Die ukrainische Regierung will ihre Prioritäten für den Wiederaufbau vorstellen.

Selenskyj: Ukrainische Armee zieht aus Lyssytschansk ab

In der Ostukraine haben sich die ukrainischen Streitkräfte offenbar aus der umkämpften Stadt Lyssytschansk zurückgezogen. Das bestätigte Ukraines Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Man gebe die Stadt in der Region Luhansk aber noch ganz verloren. Ziel sei es, dass die Ukraine die Kontrolle über das Gebiet wiederherstellt, so Selenskyj. Dazu würden die Taktik der Armee und neue, bessere Waffen beitragen. Lyssytschansk war die letzte größere Bastion der Ukrainer im Gebiet Luhansk.

