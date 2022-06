Stand: 04.06.2022 07:13 Uhr Krieg mit Russland: Kiew will aus stärkerer Position verhandeln

Die Ukraine will nach Worten ihres Chefunterhändlers Arachamija erst bei einer stärkeren Position im Krieg gegen Russland an den Verhandlungstisch zurückkehren. Für die Unterbrechung gebe es gute Gründe, solange in der Ostukraine schwere Gefechte stattfinden, sagte Arachamija im ukrainischen Fernsehen. Die Ukraine werde vor allem dadurch stärker, "dass die Waffen, die uns von internationalen Partnern ständig versprochen werden, endlich in ausreichender Menge eintreffen". Die Verhandlungen versandeten in den ersten Wochen des Krieges, als nach dem Rückzug russischer Soldaten aus den Kiewer Vororten wie Butscha Gräueltaten bekannt wurden.

Bundestag verabschiedet Sondervermögen

Der Bundestag verabschiedeten am Freitag mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Union das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr. Kanzler Scholz hatte das Sondervermögen in seiner "Zeitenwende"-Rede am 27. Februar als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angekündigt. Für die Vorlage stimmte in Berlin eine große Mehrheit der Abgeordneten, wie das Bundestags-Präsidium mitteilte.

