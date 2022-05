Stand: 30.05.2022 19:02 Uhr Krieg in der Ukraine: Wohl Kompromiss beim Öl-Embargo

Die EU-Staaten haben ihren Streit über einen Boykott russischer Ölimporte offenbar beigelegt. Kurz vor Beginn des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel heute Abend wurden Pläne bekannt, wonach zunächst nur die Lieferungen per Schiff gestoppt werden sollen. Für Pipelines seien dagegen Ausnahmen vorgesehen. Damit würden rund zwei Drittel der russischen Öl-Einfuhren in die EU gestoppt, hieß es in Brüssel. Vor allem Ungarn hatte einen umfassenden Lieferstopp bis zuletzt abgelehnt. Das Land bezieht besonders viel russisches Öl und verlangt längere Übergangsfristen sowie mehr EU-Geld für den Umbau seiner Energieversorgung. Kanzler Scholz zeigte sich im Interview mit den tagesthemen im Ersten "sehr zuversichtlich", dass sich die EU-Staaten beim Öl-Embargo einigen können.

Scholz zufrieden mit Einigung zum Bundeswehr-Sondervermögen

AUDIO: Kommentar zur Einigung beim Sondervermögen für die Bundeswehr (3 Min) Kommentar zur Einigung beim Sondervermögen für die Bundeswehr (3 Min)

Zuvor hatte Scholz sich zufrieden über die Einigung von Regierung und Union zum Sondervermögen der Bundeswehr geäußert. Deutschland und Europa würden dadurch ein Stück weit sicherer, sagte Scholz während seines Rundgangs auf der Hannover Messe. Nach Einschätzung von Verteidigungsministerin Lambrecht könnte das Sondervermögen noch vor der Sommerpause im Grundgesetz verankert werden. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai wertete den Kompromiss zum Sondervermögen als Erfolg für Finanzminister Lindner. Dieser habe zwei Ziele erreicht: wichtige Investitionen in die Zukunft der Bundeswehr und trotzdem die Einhaltung der Schuldenbremse.

USA liefern keine Mehrfachraketenwerfer

Die USA wollen der Ukraine trotz entsprechender Bitten keine Mehrfachraketenwerfer liefern. US-Präsident Biden teilte mit, man werde Kiew keine Raketensysteme zur Verfügung stellen, mit denen Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Die ukrainische Regierung hatte den Wunsch nach den Raketenwerfern mehrfach geäußert. Die USA unterstützen die Ukraine mit umfangreichen Waffenlieferungen, wollen aber vermeiden, Kriegspartei zu werden.