Krieg in der Ukraine: Weiteres Massengrab mit Zivilisten entdeckt Stand: 10.04.2022 15:19 Uhr Nahe Kiew ist ein weiteres Massengrab mit toten Zivilisten entdeckt worden. Bundeskanzler Scholz verurteilte russische Gräueltaten im Gespräch mit Ukraines Präsident Selenskyj. Russland bombardiert in der Region Luhansk offenbar wahllos zivile Einrichtungen. Die News im Überblick.

In der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist erneut ein Massengrab mit toten Zivilisten entdeckt worden. Die Leichen hätten in der Ortschaft Busowa in einem Graben gelegen, sagte ein ukrainischer Behördenvertreter am Sonntag. Um wie viele Tote es sich genau handelt, sei noch unklar. Die russischen Truppen hatten die Region wochenlang kontrolliert und waren erst vor Kurzem abgezogen.

Bundeskanzler Scholz verurteilte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Gräueltaten in der Ukraine. Laut Regierungssprecherin Hoffmann sprach Scholz von abscheulichen Kriegsverbrechen des russischen Militärs. Die Bundesregierung werde zusammen mit ihren Partnern alles daran setzen, dass die Täter vor nationalen und internationalen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden können. Selenskyj schrieb auf Twitter, dass er mit Scholz auch über weitere Sanktionen gegen Russland sowie militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine gesprochen habe.

Russischer Beschuss in Luhansk: "Das ist einfach Horror"

Das russische Militär zieht nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes seine Kräfte nahe der Grenze zur nordöstlichen Ukraine zusammen. Der Plan scheint demnach zu sein, den Einsatz auf die Eroberung der Region Donbass zu konzentrieren. Der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk hat den russischen Truppen einen wahllosen Beschuss mit allen vorhandenen Waffen vorgeworfen: schwere Artillerie, Mörser, Mehrfachraketenwerfer, Raketen, Luftwaffe. "Das ist einfach Horror", sagte Governeur Hajdaj. Dabei seien alle Krankenhäuser in dem Gebiet beschossen worden, nur noch zwei seien derzeit in Betrieb.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

