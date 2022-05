Stand: 24.05.2022 12:40 Uhr Krieg in der Ukraine: Von der Leyen übt scharfe Kritik an Russland

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die russische Blockade von Getreidelieferungen aus der Ukraine scharf kritisiert. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos warf sie dem russischen Präsidenten Putin vor, Hunger als Instrument der Macht zu nutzen. Das sei beschämend. Nach ihren Worten bombardiert das russische Militär in der Ukraine bewusst Getreidesilos und blockiert zudem die Seehäfen, um zu verhindern, dass das Getreide exportiert werden kann.

Bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges vor drei Monaten war die Ukraine einer der wichtigsten Erzeuger von Weizen. Vor allem in ärmeren Ländern wächst die Sorge vor einer Lebensmittel-Knappheit. Beim viertägigen Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos diskutieren fast 2.500 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme.

Heil: Ukrainische Arbeitskräfte schneller anerkennen

Bundesarbeitsminister Heil setzt sich dafür ein, dass Geflüchtete aus der Ukraine schneller einen Job antreten können. Die Berufsanerkennungs-Verfahren müssten beschleunigt werden, sagte Heil auf NDR Info. Erleichterungen in dieser Frage seien in Deutschland ohnehin seit 20 Jahren überfällig, so der SPD-Politiker. Er verwies auf NDR Info in diesem Zusammenhang auf den Fachkräftemangel in Deutschland: "Das brauchen wir künftig ohnehin, weil wir gezielte Fachkräfte-Einwanderung brauchen werden." Da müsse Krise auch als Chance begriffen werden. Um Verbesserungen in diesem Bereich zu erreichen, sollte Deutschland auch von anderen lernen, so Heil. Deshalb stehe das Thema heute auch auf der Tagesordnung einer Konferenz der G7-Arbeitsminister in Wolfsburg.

