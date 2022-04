Krieg in der Ukraine: Von der Leyen stellt EU-Beitritt in Aussicht Stand: 08.04.2022 21:37 Uhr EU-Kommissionschefin von der Leyen ist in die Ukraine gereist. Sie versprach Präsident Selenskyj eine sehr zügige Entscheidung über einen möglichen Beitritts-Antrag zur Europäischen Union. Die News im Überblick.

"Die Entscheidungsfindung wird nicht wie üblich eine Frage von Jahren sein, sondern eine Frage von Wochen, denke ich", sagte von der Leyen bei einem Treffen mit Selenskyj in Kiew. Während Russland wirtschaftlichem, finanziellem und technologischem Verfall entgegengehe, bewege sich die Ukraine in Richtung einer europäischen Zukunft, so die Kommissionspräsidentin. Selenskyj sagte, die Ukraine werde einen von ihr überreichten Fragenkatalog zum EU-Beitritt binnen einer Woche beantworten.

Von der Leyen besucht auch Butscha

Zuvor besuchte von der Leyen in der Ukraine den Ort Butscha, in dem russische Soldaten viele Zivilisten ermordet haben sollen. Als erste westliche Spitzenpolitikerin schaute sie sich dort unter anderem ein Massengrab an und entzündete in einer Kirche Kerzen für die Opfer.

In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk gab es nach ukrainischen Angaben einen Raketenangriff der russischen Streitkräfte auf einen Bahnhof. Dabei seien mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Prorussische Separatisten gaben hingegen an, dass ukrainische Truppen die Raketen abgefeuert hätten.

Bundesregierung beschließt Zuschüsse für Unternehmen

Von dem Krieg in der Ukraine indirekt betroffene Unternehmen in Deutschland sollen Zuschüsse in Höhe von insgesamt bis zu fünf Milliarden Euro bekommen, wie Finanzminister Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) in Berlin ankündigten. Hinzu kommen mit einer Bundesgarantie unterlegte Kreditlinien der staatlichen KfW-Bank mit einem Volumen von insgesamt bis zu 100 Milliarden Euro. Es gehe vor allem um Branchen, die viel Energie benötigten.

Weitere Informationen Desinformation bei Facebook: From Russia with Lies Beispielsweise werden die Gräueltaten von Butscha geleugnet. Eine Whistleblowerin kritisiert die Maßnahmen von Facebook als unzureichend. extern

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Scholz bezeichnet Russland-Sanktionen als "hochwirksam" Mit dem Einfrieren von Vermögenswerten werde auch die Moskauer "Machtclique" getroffen, sagte der Bundeskanzler. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.04.2022 | 10:45 Uhr