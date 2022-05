Stand: 24.05.2022 22:02 Uhr Krieg in der Ukraine: Ungarn ruft Ausnahmezustand aus

Ungarns Ministerpräsident Orban hat wegen des Ukraine-Kriegs den Ausnahmezustand in dem EU-Land ausgerufen. Wie Orban am Dienstagabend mitteilte, soll der ab Mitternacht geltende Ausnahmezustand das Land vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine schützen. Orban hatte bereits wegen der Corona-Pandemie den Ausnahmezustand ausgerufen, diese Anordnung läuft aber am kommenden Dienstag aus.

"Die Welt steht am Rande einer Wirtschaftskrise", erklärte der rechtsnationalistische Regierungschef auf seiner Facebook-Seite. "Ungarn muss sich aus diesem Krieg heraushalten und die finanzielle Sicherheit seiner Familien schützen." Das neu vereidigte Parlament, in dem Orbans rechtskonservative Fidesz-Partei eine Zweidrittelmehrheit hat, hatte unmittelbar zuvor die Verfassung geändert, um einen Ausnahmezustand "aufgrund eines Konflikts" zu ermöglichen. Die ersten Maßnahmen sollen laut Orban am Mittwoch bekanntgegeben werden. Die Menschenrechtsorganisation TASZ warf dem Regierungschef vor, einen "dauerhaften Ausnahmezustand" anzustreben, um Grundrechte einzuschränken.

