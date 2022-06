Stand: 02.06.2022 06:22 Uhr Krieg in der Ukraine: Ungarn blockiert Sanktionspaket erneut

Ungarn verlangt weitere Änderungen an dem neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland und blockiert damit erneut dessen Inkrafttreten. Nach Angaben von EU-Diplomaten fordert Ungarn konkret, auf die geplanten Strafmaßnahmen gegen das russisch-orthodoxe und Kreml-treue Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill zu verzichten. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich zu Wochenbeginn auf ein Teil-Ölembargo gegen Russland verständigt, das sich nur auf Lieferungen per Schiff bezieht. Ungarn hatte durchgesetzt, dass Öl-Lieferungen per Pipeline weiter möglich bleiben.

Einigung bei Bundeswehr-Sondervermögen

Das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr kann am Freitag durch den Bundestag beschlossen werden. Nach einem Treffen im Verteidigungsausschuss sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die Ampel-Koalition habe die von der Union verlangten "klärenden Unterlagen" zu der Beschaffungsliste mit Rüstungsgütern geliefert. Auch der Haushaltsausschuss hat am Abend nach Angaben eines Teilnehmers dem Wirtschaftsplan für das Paket zugestimmt. Laut der Rüstungsliste soll der größte Teil der Gelder des Sondervermögens mit fast 41 Milliarden Euro für die Luftwaffe verwendet werden. Hinzu kommen unter anderem neue Schiffe für die Marine und neue Panzer. Weil das Sondervermögen, das Kanzler Scholz wenige Tage nach Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs Ende Februar angekündigt hatte, im Grundgesetz verankert werden soll, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig.

Melnyk begrüßt Ankündigung weiterer Waffenlieferungen

Der ukrainische Botschafter Melnyk hat die Ankündigung neuer deutscher Waffenlieferungen an sein Land begrüßt. Die Ukraine sei glücklich darüber, dass nun endlich Bewegung in die Sache gekommen und das Eis gebrochen sei, sagte Melnyk der "Stuttgarter Zeitung". Gerade um das Luftabwehrsystem "Iris" habe man sich hinter den Kulissen seit fast drei Monaten bemüht. Bundeskanzler Scholz hatte am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag angekündigt, das Flugabwehrsystem sowie ein hochmodernes Ortungsradar zur Verfügung zu stellen. Außerdem werde Deutschland die von den USA angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern unterstützen. Bislang hat Deutschland unter anderem Panzerfäuste, Luftabwehrraketen und viele Millionen Schuss Munition an die Ukraine abgegeben. Zudem gibt es Zusagen über Flugabwehr-Panzer und moderne Artilleriegeschütze.