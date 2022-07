Stand: 27.07.2022 10:38 Uhr Krieg in der Ukraine: Über Nord Stream 1 fließt deutlich weniger Gas

Seit dem Morgen fließt deutlich weniger Gas durch Nord Stream 1 als in der vergangenen Woche. Seit 6 Uhr sank die Liefermenge laut Website der Nord Stream AG deutlich. Die Daten werden pro Stunde angegeben: In der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr kamen umgerechnet noch etwa 14,4 Millionen Kilowattstunden durch die Rohre. Bisher waren es gut 27 Millionen Kilowattstunden. Der russische Konzern Gazprom hatte angekündigt, die Auslastung der zuletzt wichtigsten Verbindung für russische Erdgaslieferungen nach Deutschland von 40 auf 20 Prozent, also etwa 14 Millionen Kilowattstunden, zu drosseln. Moskau begründet die Maßnahme damit, dass westliche Sanktionen Probleme bei der Reparatur und Wartung von Gasturbinen auslösen. Unter anderem die Bundesregierung hält das für vorgeschoben und sieht politische Gründe.

DIW warnt vor Gefahr einer schweren Rezession

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Fratzscher, erwartet bei einer Verschärfung der Energiekrise große wirtschaftliche Einbußen. "Wenn die Energiepreise weiter ansteigen und kein russisches Gas mehr fließt, dann müssen wir mit einer tiefen und länger anhaltenden Rezession für das gesamte Jahr 2023 rechnen", sagt Fratzscher der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Sollte Deutschland ohne zu große Energie-Knappheit durch den Winter kommen, könnte es bei einer "milden Rezession" über zwei Quartale bleiben.

Kontrollzentrum für Getreideexporte nimmt Arbeit auf

In Istanbul nimmt heute das neue Kontrollzentrum für ukrainische Getreidetransporte offiziell seine Arbeit auf. Es ist Teil des Abkommens, das Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen geschlossen hatten. Die in dem Zentrum eingesetzten Militärs sollen vor allem die Sicherheit der Schiffe garantieren, die Getreide aus ukrainischen Häfen durch den Bosporus transportieren. Außerdem sollen zurückkehrende Schiffe kontrolliert werden, weil Russland befürchtet, dass die Ukraine auf diesem Weg Waffen ins Land schmuggelt. Geplant ist, dass die ersten Getreidetransporte schon in wenigen Tagen in ukrainischen Häfen ablegen und durch den Bosporus fahren.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.