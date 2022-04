Stand: 30.04.2022 07:08 Uhr Krieg in der Ukraine: USA trainieren in Deutschland ukrainische Soldaten

Die USA bilden in Deutschland ukrainische Soldaten im Umgang mit militärischer Ausrüstung aus. Pentagon-Sprecher Kirby sagte, das Trainung auf deutschem Boden habe bereits begonnen. Es gehe unter anderem um die Handhabung von Haubitzen und anderen Waffensystemen. Die USA haben der Ukraine in großem Stil Waffen und Munition geliefert, um das Land im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Der russische Außenminister Lawrow hat unterdessen erklärt, man sehe sich nicht im Krieg mit der NATO. Sollte sich das ändern, würde das jedoch das Risiko eines Atomkriegs steigern, so Lawrow.

Lindner für Streichung der Steuermittel für Schröders Büro

Bundesfinanzminister Lindner hat sich dafür ausgesprochen, Altkanzler Schröder die staatliche Unterstützung zu streichen. Grund sind Schröders fortdauernde geschäftliche Verbindung zu Russland. Lindner sagte der "Funke Mediengruppe", man sollte daraus die Konsequenzen ziehen. Für ihn sei es nicht mehr vorstellbar, dass vom Steuerzahler ein Büro für den früheren Kanzler gestellt wird. Ehemalige Inhaber von Spitzenämtern, die offenbar an der Seite verbrecherischer Regierungen stehen, könnten nicht mehr auf die Unterstützung dieses Staates zählen, so Lindner weiter.