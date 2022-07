Stand: 15.07.2022 06:46 Uhr Krieg in der Ukraine: UN und EU verurteilen Angriff auf Winnyzja

Die Vereinten Nationen und die Europäische Union haben die russischen Raketenangriffe auf die ukrainische Stadt Winnyzja verurteilt. UN-Generalsekretär Guterres sei entsetzt, erklärte ein Sprecher. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte den Angriff einen Akt der Grausamkeit. Nach jüngsten Angaben hatten drei russische Raketen in der zentralukrainischen Stadt Winnyzja ein Bürohaus und mehrere Wohngebäude getroffen. Dabei wurden mindestens 23 Menschen getötet. Laut Präsident Selenskyj waren drei der Opfer Kinder. 39 Menschen gelten noch als vermisst.

Baerbock: Sanktionen gegen Russland nicht lockern

Außenministerin Baerbock hat eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen ausgeschlossen. Auch ein solcher Schritt würde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, "sondern wir wären doppelt erpressbar", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in einer Diskussion mit Bürgern in Bremen. Würde man akzeptieren, dass jemand "auf brutalste Art und Weise" internationales Recht breche, dann wäre das "eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten". Daher werde man auch diese Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass die Gesellschaft in Deutschland nicht gespalten werde. Politiker der Linken und der AfD hatten sich für eine Lockerung ausgesprochen, weil die Strafmaßnahmen auch die deutsche Wirtschaft belasten.