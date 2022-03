Krieg in der Ukraine: Streit über Evakuierungen nach Russland Stand: 07.03.2022 10:29 Uhr Die ukrainische Seite meldete aus der vergangenen Nacht Angriffe und Kämpfe in verschiedenen Gebieten des Landes. Die Ukraine lehnt den russischen Vorschlag ab, Menschen nach Russland zu evakuieren. Heute könnte es zudem weitere Verhandlungen geben. Die News im Überblick.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, dass in den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy ab dem Morgen lokale Waffenruhen gelten sollten. Über humanitäre Korridore sollten Bürgerinnen und Bürger dann aus den umkämpften Städten in Sicherheit gebracht werden können - und zwar nach Russland oder ins verbündete Belarus. Ukraines Präsident Selenskyj kritisierte den Vorschlag als "vollkommen unmoralisch". "Es sind Bürger der Ukraine, sie sollten das Recht haben, in ukrainisches Territorium evakuiert zu werden", sagte Selenskyj.

Die Regierung in Kiew hatte zuvor laut Medienberichten die Evakuierung von Hunderttausenden Menschen angemahnt. Es gebe bereits mehrere Dutzend Städte in acht Regionen im Land, in denen die humanitäre Situation katastrophal sei, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf das Präsidialamt. In Mariupol war der Versuch einer Evakuierung am Wochenende zweimal gescheitert. Die Ukraine und Russland gaben sich gegenseitig die Schuld dafür.

Kämpfe gehen weiter - unter anderem in Charkiw und Sumy

Die russische Armee setzte ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, in der Nacht offenbar fort. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass dabei unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen wurden. Nach ukrainischen Angaben ist auch der Fernsehturm der Stadt bei einem russischen Angriff beschädigt worden. Unterdessen konzentrierten die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ihre Angriffe neben Charkiw im Osten des Landes auch auf Sumy im Nordosten und Mykolajew im Süden. Im Gebiet Luhansk führe die ukrainische Armee schwere Gefechte mit russischen Truppen, schrieb Vizeverteidigungsministerin Maljar bei Facebook. Auch die Einkesselung von Kiew gehe weiter, heißt es von ukrainische Seite.

Heute neue Verhandlungsrunde geplant

Zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands ist für heute eine dritte Verhandlungsrunde geplant. Nach Angaben russischer Staatsmedien ist die Delegation Russlands am Morgen zum Gesprächsort nach Belarus aufgebrochen. In Den Haag kommt eine Völkermordklage der Ukraine gegen Russland vor den Internationalen Gerichtshof. Nach Gerichtsangaben verweigert die russische Seite die Teilnahme an der Anhörung. US-Außenminister Blinken besucht auf seiner Reise in Osteuropa Litauen und Lettland. Am Abend soll der UN-Sicherheitsrat über die humanitäre Lage in der Ukraine beraten.

Am Wochenende hatte es diverse diplomatische Vermittlungsversuche und -gespräche gegeben. Israels Präsident Bennett sprach sowohl mit dem russischen Präsidenten Putin und Ukraine-Präsident Selenskyj. Nach Medienberichten soll Selenskyj Bennett gebeten haben, in Israel Verhandlungen auszurichten. Für heute ist ein Treffen der Außenminister der USA und Israels geplant. Bundesentwicklungsministerin Schulze (SPD) hat der Ukraine in einem Gespräch mit der Funke Mediengruppe unterdessen weitere humanitäre Hilfen in Aussicht gestellt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

