Stand: 16.07.2022 12:22 Uhr Krieg in der Ukraine: Städte wollen Gas einsparen

Städte und Gemeinden bereiten sich auf einen möglichen Gasmangel im Winter vor. Erste Maßnahmen seien bereits getroffen worden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, im Deutschlandfunk. Es reiche nicht aus, in öffentlichen Gebäuden die Raumtemperatur zu senken. Zum Beispiel sei es denkbar, Schwimmbäder zu schließen und bei Kultureinrichtungen die Öffnungszeiten zu verkürzen. Die Krisenstäbe der Städte arbeiteten schon an einem Stufenverfahren, um die Versorgung der kritischen Infrastruktur sicherzustellen.

Habeck rechnet mit weiteren Hilfen für Gaskunden

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) geht in der Gaskrise von weiteren Entlastungen für mittlere und geringe Einkommen aus. "Selbst Gutverdiener schlucken, wenn sie statt 1.500 plötzlich 4.500 Euro im Jahr fürs Heizen bezahlen müssen", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen seien diese Summen schlicht nicht darstellbar. Hier müsse die Regierung Entlastungen organisieren - und zwar auch 2023.

AUDIO: Wo ist die reparierte Gasturbine für Nord Stream 1? (3 Min) Wo ist die reparierte Gasturbine für Nord Stream 1? (3 Min)

Tote bei Raketeneinschlägen in mehreren Städten

In der gesamten Ukraine ist in der vergangenen Nacht Luftalarm ausgelöst worden. Russische Raketenangriffe werden unter anderem aus Dnipro in der Zentralukraine gemeldet. Dabei soll es drei Tote und 15 Verletzte gegeben haben. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs wurde bei dem Angriff eine Industrieanlage getroffen, außerdem eine belebte Straße daneben. Auch in Tschuhuiw im Nordosten der Ukraine gab es einen russischen Luftangriff. Hier wurden ebenfalls drei Menschen getötet. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern.