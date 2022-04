Krieg in der Ukraine: Städte könnten "vollständig zerstört werden" Stand: 11.04.2022 07:17 Uhr Behörden befürchten, dass die geplante Offensive des russischen Militärs im Osten der Ukraine viele Städte komplett zerstören könnte. Die News im Überblick.

Die ukrainischen Behörden haben ihre Warnungen vor einer großen russischen Offensive im Osten des Landes verstärkt. "Die russischen Truppen werden zu noch größeren Operationen im Osten unseres Staates übergehen", sagte der ukrainische Präsident Selenskyj am Sonntagabend. Die Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe werden bei Charkiw und Slowjansk erwartet. Der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, erklärt auf Facebook: "Die Schlacht um den Donbass wird mehrere Tage dauern, und während dieser Tage könnten unsere Städte vollständig zerstört werden." Angesichts einer erwarteten Offensive versuchen die Behörden des Landes unter Hochdruck, weitere Menschen aus dem Gebiet in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben ukrainischer Medien waren am späten Sonntagabend heftige Explosionen in der nordöstlichen Stadt Charkiw und in Mykolajiw in der Nähe des Schwarzen Meeres zu hören.

AUDIO: Die aktuelle Kriegslage in der Ukraine (10 Min) Die aktuelle Kriegslage in der Ukraine (10 Min)

Ukraine schätzt Schäden auf bis zu eine Billion US-Dollar

Nach aktuellen Schätzungen der ukrainischen Regierung sind bisher durch die Invasion Schäden in Höhe von bis zu einer Billion US-Dollar entstanden. Das sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Olexander Griban am Sonntag bei einer Regierungssitzung, wie die Agentur Unian berichtete. Die Aufstellung sei noch nicht vollständig, sagte Griban ohne seine Zahlenangaben näher zu belegen. Die Summe ergebe sich aus Schäden an der Infrastruktur, dem Gesundheitswesen und im Bildungswesen.

Nehammer trifft Putin

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer soll heute als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Krieges Russlands Präsidenten Putin in Moskau treffen. Bei der Vermittlungsmission geht es nach österreichischen Regierungsangaben um humanitäre Ziele. Die russische Seite lasse zum Beispiel in den Kampfgebieten keine Hilfe etwa durch das Rote Kreuz zu. Am Sonnabend hatte Nehammer bereits Selenskyj besucht.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

