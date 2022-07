Stand: 02.07.2022 08:21 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj wirft Russland gezielten Terror vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den russischen Raketen-Angriff in der Region Odessa als gezielten Terror kritisiert. Es sei ein Wohnhaus getroffen worden, in dem etwa 160 zivile Personen lebten und keine militärische Ausrüstung gewesen sei, so Selenskyj. Bisher seien 21 Tote gefunden worden, doch die Zahl steige. Moskau bestreitet weiter, zivile Ziele in der Ukraine anzugreifen.

AUDIO: Lage in der Ukraine am Samstagmorgen (7 Min) Lage in der Ukraine am Samstagmorgen (7 Min)

Bundesnetzagentur fürchtet Komplettausfall russischer Gaslieferungen

Die Bundesnetzagentur befürchtet, dass Russland seine Gaslieferungen an Deutschland komplett einstellen könnte. Angesichts der bevorstehenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, es sei die Frage, ob daraus eine "länger andauernde politische Wartung" wird. Man müsse deshalb ernsthafter über Einsparungen reden, forderte Müller in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er appellierte an alle Haus- und Wohnungsbesitzer, ihre Gasbrennwertkessel und Heizkörper noch vor dem Herbst zu überprüfen und effizient einstellen zu lassen.