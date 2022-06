Stand: 26.06.2022 21:42 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj wird bei G7-Gipfel zugeschaltet

Am zweiten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine eines der beherrschenden Themen sein. Gleich am Montagvormittag soll der ukrainische Präsident Selenskyj zu den Beratungen der Staats- und Regierungschefs zugeschaltet werden. Bereits am Sonntag hatte Selenskyj erneut mehr Militärhilfe für sein Land gefordert.

Kanzler Scholz und US-Präsident Biden hatten in Elmau am Sonntag mit Blick auf den Krieg in der Ukraine die Geschlossenheit des Westens beschworen. Scholz nannte es bei einem bilateralen Treffen mit Biden kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels die gute Nachricht, dass es alle westlichen Länder geschafft hätten, vereint zu bleiben. Das habe Präsident Putin nicht erwartet. Ähnlich äußerte sich Biden, der zugleich Scholz' Beitrag zu dieser Geschlossenheit betonte.

Weitere Angriffe in Lyssytschansk im Osten der Ukraine

Die russische Armee beschießt die Stadt Lyssytschansk in der Ostukraine weiter mit Artillerie. Nach ukrainischen Angaben versuchen russische Truppen die Stadt aus südlicher Richtung zu blockieren. Nach der Einnahme der Stadt Sjewjerodonezk ist Lyssytschansk derzeit das Zentrum der Kämpfe in der Ostukraine.

Nach Darstellung der russischen Nachrichtenagentur Tass haben ukrainische Streitkräfte erneut eine Ölförderplattform vor der Küste der Halbinsel Krim beschossen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.