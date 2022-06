Stand: 07.06.2022 20:47 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj strebt "Sieg auf dem Schlachtfeld" an

Der ukrainische Präsident Selenskyj hält ein Ende des von Russland gegen sein Land geführten Krieges weiter nur auf dem "Schlachtfeld" für möglich. Das sagte der 44-Jährige in einem Gespräch mit der "Financial Times". Kurzfristiges Ziel der Ukraine sei die Rückkehr zur Situation vor der russischen Invasion am 24. Februar. Dies wäre ein wichtiger Etappensieg. Als langfristiges Ziel gab der ukrainische Präsident die Rückeroberung aller von Russland kontrollierten Gebiete aus - somit auch die 2014 annektierte Halbinsel Krim sowie die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete im Donbass in der Ostukraine.

In dem Interview bekräftige Selenskyj zudem die Forderung nach weiteren Waffenlieferungen. Um anzugreifen, mangele es der Ukraine aber weiter an Technik. Ohne zusätzliche Ausrüstung sei es für Kiew schwer, die Verluste wären groß. Mit Blick auf die Gespräche mit Russland, die seit Ende März auf Eis liegen, sagte der ukrainische Präsident, er habe seine Haltung nicht geändert und sei nach wie vor der Ansicht, dass jeder Krieg am Verhandlungstisch beendet werden müsse. Er sei weiterhin zu direkten Gesprächen mit Kreml-Chef Putin bereit.

UN: Mindestens 4.253 Zivilisten bislang getötet

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor dreieinhalb Monaten sind laut den Vereinten Nationen (UN) mindestens 4.253 Zivilisten getötet worden. Unter den Getöteten befinden sich den Angaben zufolge 272 Kinder. Mindestens 5.141 weitere Zivilisten hätten Verletzungen erlitten, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte heute in Genf mit. Die Angaben über die erfassten zivilen Opfer beziehen sich auf den Zeitraum seit Beginn der russischen Invasion 24. Februar bis zum vergangenen Sonntag. Die tatsächliche Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten dürfte laut UN wesentlich höher liegen.