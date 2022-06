Stand: 07.06.2022 06:30 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj rechnet mit EU-Kandidaten-Status

Der ukrainische Präsident Selenskyj rechnet fest damit, dass sein Land bald ein Kandidat für den EU-Beitritt ist. Diese Frage sei von zentraler Bedeutung für das europäische Projekt, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Der EU-Kandidaten-Status für die Ukraine werde außerdem darüber entscheiden, ob die Europäische Union eine Zukunft habe oder nicht. Die EU-Kommission will noch im Juni entscheiden, wie es mit den Ambitionen des Kriegslandes weitergeht. Die Bundesregierung hat sich zu dieser Frage noch nicht positioniert. Bundeskanzler Scholz hat aber erklärt, dass es keine Abkürzungen für die Ukraine auf dem Weg in die EU geben dürfe.

Ukraine dankt London für Raketenwerfer

Zugleich bedankte sich Selenskyj bei Großbritannien. "Ich bin Premierminister Boris Johnson dankbar für sein umfassendes Verständnis für unsere Forderungen und seine Bereitschaft, der Ukraine genau die Waffen zu liefern, die sie so dringend braucht, um das Leben unseres Volkes zu schützen." Großbritannien hatte am Montag angekündigt, hochleistungsfähige Raketenwerfer mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern an die Ukraine zu liefern.

