Krieg in der Ukraine: Selenskyj lädt Merkel nach Butscha ein Stand: 04.04.2022 07:37 Uhr Nach dem Rückzug aus der Region Kiew werden Russland Kriegsverbrechen an Zivilisten vorgeworfen. Präsident Selenskyj lud die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Reise in die Stadt ein. Die News im Überblick.

"Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Butscha zu besuchen und zu sehen, wozu die Politik der Zugeständnisse an Russland in 14 Jahren geführt hat", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. In dem Kiewer Vorort könnten sich Merkel und der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy ein Bild von ihrer gescheiterten Russland-Politik machen. Die Bilder aus Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden worden waren, sorgten gestern international für Entsetzen. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich, die die kleine Stadt bis vor kurzem besetzt hatten. Russland dementierte dies. Die Kämpfe in zahlreichen Orten wie Charkiw und Mariupol gehen unterdessen weiter.

AUDIO: Ukraine-Krieg: Gräueltaten in Butscha und die Reaktion Deutschlands (9 Min) Ukraine-Krieg: Gräueltaten in Butscha und die Reaktion Deutschlands (9 Min)

Weitere Sanktionen aber kein Importstopp

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat wegen der Tötungen in Butscha weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt. "Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren", sagte er. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plädiert ebenfalls für eine rasche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, lehnt einen Importstopp etwa für russische Gas- und Öllieferungen aber weiter ab. Dies machte der Grünen-Politiker am Sonntagabend im ZDF deutlich.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

