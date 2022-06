Stand: 13.06.2022 23:56 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj kritisiert deutsche Rücksicht auf Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Bundesregierung aufgefordert, sich bei der Unterstützung seines Landes eindeutiger zu positionieren. Selenskyj warf Kanzler Scholz in einem Interview des Heute Journals (ZDF) vor, noch immer zu viel Rücksicht auf Russland zu nehmen. Es dürfe nicht versucht werden, einen Spagat zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland hinzubekommen, sagte Selenskyj. Man brauche von Scholz die Sicherheit, dass die Bundesregierung sein Land unterstütze.

Mehr als 12.000 Zivilisten getötet

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew bislang mehr als 12.000 Zivilisten ums Leben gekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei Klymenko in einem von der Agentur Interfax-Ukraine veröffentlichten Interview. 75 Prozent der Getöteten seien Männer, zwei Prozent seien Kinder und die restlichen Getöteten seien Frauen. Bei den Todesopfern handele es sich um Zivilbevölkerung, die in keiner Beziehung zum Militär oder den Rechtsschutzorganen gestanden habe, so Klymenko. 1.200 Opfer habe man noch nicht identifizieren können. Mehr als 1.500 Tote wurden nach dem Abzug russischer Truppen Ende März allein im Gebiet um die Hauptstadt Kiew gefunden. Die Vereinten Nationen haben bisher erst 4.300 getötete Zivilisten erfasst.