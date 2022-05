Stand: 24.05.2022 06:32 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj fordert mehr schwere Waffen

Drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erwartet Präsident Selenskyj weitere schwere Wochen für sein Land. Erneut forderte er mehr Waffen vom Westen, damit die Ukraine sich verteidigen könne. Viele Menschen wären "nicht gestorben, wenn wir alle Waffen erhalten hätten, um die wir bitten", sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Sein Land sei seit Kriegsbeginn Ziel von 3.000 Luftangriffen und annähernd 1.500 Raketenangriffen gewesen. Die große Mehrheit der Angriffe habe zivilen Objekten gegolten. Alle Partner der Ukraine seien sich einig, dass der Kampf seines Landes gegen Russland dem "Schutz der gemeinsamen Werte aller Länder in der freien Welt" diene, sagte Selenskyj weiter. Deshalb habe sein Land ein Recht auf Waffenhilfe. Sein Land hätte "keine Alternative als zu kämpfen. Kämpfen und gewinnen."

AUDIO: Blick zurück und voraus: Drei Monate Krieg in der Ukraine (7 Min) Blick zurück und voraus: Drei Monate Krieg in der Ukraine (7 Min)

Russland-Ukraine-Krieg weiter Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos werden heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprechen. In beiden Reden dürfte es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dessen Folgen gehen. Gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in Davos erneut schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte am Abend im ZDF, ein Ölembargo der EU sei in greifbarer Nähe. Es gebe nur noch wenige Staaten, die Probleme anmeldeten.

Weitere Informationen NDR Info Redezeit: Drei Monate Ukraine-Krieg Wir erleben die viel zitierte "Zeitenwende" - politisch und gesellschaftlich. Wie hat sich die Sicherheitslage und das Sicherheitsgefühl verändert? Schreiben Sie uns! mehr