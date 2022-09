Stand: 22.09.2022 06:45 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj fordert Sondertribunal gegen Russland

Ukraines Präsident Selenskyj hat ein Sondertribunal gegen Russland gefordert. In einer Videobotschaft vor der UN-Vollversammlung sagte Selenskyj, die Ukraine wolle, dass Russland für den Angriffskrieg eine gerechte Strafe erhalte. Er forderte auch weitere Waffenlieferungen für sein Land. Damit es möglicherweise Friedensgespräche geben könne, nannte Selenskyj nicht verhandelbare ukrainische Bedingungen - unter anderem Sicherheitsgarantien und die vollständige territoriale Integrität. Dass die Ukraine ein neutrales Land werde, komme nicht in Frage, so Selenskyj.

Ukraine meldet Gefangenenaustausch mit Russland

Die Ukraine hat den größten Gefangenenaustausch mit Russland seit Beginn des Krieges Ende Februar verkündet. Nach Angaben des Präsidialamtes wurden 215 Soldaten befreit. Unter ihnen sind den Angaben zufolge auch Militärbefehlshaber, die an der Verteidigung des Asow-Stahlwerks in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol beteiligt waren. Zuvor waren bereits zehn ausländische Kriegsgefangene von Russland nach Saudi-Arabien gebracht worden, darunter mehrere Briten und US-Amerikaner. Russland erhielt im Gegenzug 55 Gefangene, darunter einen ukrainischen Politiker, der als Verbündeter des russischen Präsidenten Putin gilt.

EU-Außenminister einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Die Europäische Union will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die EU-Außenminister bei einem Treffen am Rande der UN-Vollversammlung geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die Staaten hätten die politische Entscheidung getroffen, neue Maßnahmen zu ergreifen. Details nannte er nicht. Borrell kündigte zudem an, dass die Europäische Union die Ukraine weiterhin mit mehr Waffen unterstützen wird.

VIDEO: Scholz reagiert auf Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte (1 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

