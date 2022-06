Stand: 13.06.2022 06:00 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj fordert Luftabwehr-Systeme vom Westen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Westen nochmals aufgefordert, moderne Luftabwehr-Systeme zu liefern. In einer Videoansprache sagte er, so könnten Leben gerettet und Tragödien verhindert werden. Sein Land habe schon vor dem Krieg um solche Systeme gebeten. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben bei Ternopil im Westen der Ukraine ein großes Depot mit Waffen aus den USA und Europa zerstört. Laut den ukrainischen Behörden wurden durch den Beschuss eine Militäreinrichtung teilweise zerstört und Wohnhäuser beschädigt.

Amnesty International: Russland setzt in der Ukraine Streumunition ein

In der Ukraine haben russische Truppen nach Recherchen von Amnesty International Streumunition eingesetzt und damit zahlreiche Zivilisten getötet. Die Menschenrechtsorganisation hat nach eigenen Angaben Beweise für mindestens sieben entsprechende Angriffe in der ostukrainischen Stadt Charkiw. Streumunition setzt in der Luft dutzende kleinerer Sprengsätze frei, die sich verteilen und wahllos Menschen töten oder verletzen. Der Einsatz ist in den meisten Ländern der Welt geächtet.