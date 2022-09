Stand: 02.09.2022 07:39 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj fordert Kontrolle des AKW Saporischschja

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Vorgehen Russlands bei der Kontrolle am AKW Saporischschja kritisiert. In seiner nächtlichen Videobotschaft zeigte er sich empört darüber, dass keine internationalen Journalisten beim Eintreffen der Experten der Internationalen Atomenergiebehörde erlaubt gewesen seien. Bei einer Pressekonferenz waren nur Mikrofone russischer Medien im Bild. Selenskyj forderte erneut den Abzug aller Truppen aus dem Atomkraftwerk. Die Ukraine müsse die volle Kontrolle über das AKW und die ukrainischen Mitarbeitenden zurückerhalten.

IAEA-Chef Grossi veröffentlichte auf Twitter ein eigenes Video. Dazu schrieb er, sein Team wolle eine langfristige Präsenz am AKW aufbauen. Ob dies angesichts des Krieges möglich ist, ist unklar. Die laut der staatlichen ukrainischen Atomgesellschaft noch fünf Experten auf dem Gelände untersuchen unter anderem Schäden an der Anlage.

Energiekrise: Koalition arbeitet an drittem Entlastungspaket

SPD-Fraktionschef Mützenich geht davon aus, dass sich die Ampel-Koalition an diesem Wochenende auf ein drittes Entlastungspaket einigen wird. Das sei auch mit Blick auf die Beratungen für den kommenden Haushalt ab Dienstag sinnvoll, sagte Mützenich auf NDR Info. Neben Direktzahlungen sollte das Paket aus seiner Sicht auch strukturelle Maßnahmen, wie etwa eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket, enthalten.



Die Opposition sowie Gewerkschaften und Sozialverbände haben angekündigt, Proteste zu organisieren, sollten die Entlastungen nicht ausreichen. Ver.di-Chef Wernecke forderte die Bundesregierung in der "Augsburger Allgemeinen" dazu auf, noch einmal 20 bis 30 Milliarden zusätzlich in die Hand zu nehmen - für eine Direktzahlung von 500 Euro zusätzlich zum Energiegeld sowie einen Preisdeckel für Gas und Strom.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.