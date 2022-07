Stand: 05.07.2022 08:00 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj drängt auf schnellen Wiederaufbau

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, mit dem Wiederaufbau des Landes noch vor Ende des russischen Angriffskrieges zu beginnen. In den Gebieten, aus denen man die feindlichen Truppen vertrieben habe, seien zehntausende Häuser zerstört, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Tausende Unternehmen stünden still. Außerdem müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem mit Blick auf die Energieversorgung. Selenskyj hatte die Hilfe der internationale Gemeinschaft beim Wiederaufbau gestern zum Auftakt einer Konferenz in Lugano als "wichtiger Beitrag zum Weltfrieden" bezeichnet.

AUDIO: Kommentar zu Ukraine: Woher kommt das Geld für den Wiederaufbau? (3 Min) Kommentar zu Ukraine: Woher kommt das Geld für den Wiederaufbau? (3 Min)

Putin: Militäroffensive in Ukraine geht weiter

Russlands Präsident Putin hat nach der Einnahme der Region Luhansk angeordnet, die russischen Militäroffensive in anderen Teilen der Ukraine fortzusetzen. Putin sagte, die Armee-Einheiten müssten ihre Aufgaben gemäß den genehmigten Plänen erfüllen. Verteidigungsminister Schoigu hatte den Staatschef am Wochenende informiert, dass die russischen Truppen nun die vollständige Kontrolle über die ostukrainische Region Luhansk hätten. Bei den Kämpfen dort sollen laut Schoigu insgesamt mehr als 2.200 ukrainische Soldaten getötet und mehr als 3.200 verletzt worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.