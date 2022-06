Stand: 06.06.2022 07:19 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj besucht Frontgebiet

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Soldaten nahe der Front im Osten des Landes besucht. Er hielt sich nach eigenen Angaben wenige Kilometer südlich der zur Zeit besonders umkämpften Stadt Sjewjerodonezk auf. Zwei Videos zeigen Selenskyj, wie er in einer Art Bunker mit Kämpfern spricht und ihnen Auszeichnungen verleiht. Laut Regionalverwaltung hat die Ukraine etwa die Hälfte der Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Der Gouverneur erwartet demnach aber für die kommenden Tage eine große russische Gegenoffensive.

In der Nacht zum Montag gab es erneut Luftalarm in Kiew. Am Sonntag hatte der ukrainische Generalstab von mehreren Raketeneinschlägen in Kiew berichtet. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurde ein Mensch verletzt.

Gasspeicher offenbar wieder zur Hälfte gefüllt

Die Gasspeicher in Deutschland sind offenbar wieder zur Hälfte gefüllt. Nach Informationen des "Handelsblatts" gibt der Verband "Gas Infrastructure Europe" für Deutschland derzeit einen Füllstand von gut 50 Prozent an. Mitte März lag der Wert noch bei etwa 24 Prozent. Wegen der Spannungen mit Russland hatten die deutschen Gasimporteure Ende März unter Hochdruck begonnen, die Speicher zu befüllen. Laut "Handelsblatt" war ein Füllstand von 50 Prozent in Deutschland im vergangenen Jahr erst Anfang August erreicht worden.