Stand: 29.05.2022 17:19 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj-Besuch im Osten des Landes

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die umkämpfte Region Charkiw im Osten des Landes besucht. Am Sonntag im offiziellen Telegram-Kanal des Präsidenten verbreitete Videoaufnahmen zeigten Selenskyj dabei, wie er Soldaten auszeichnete, die zerstörte Infrastruktur in Charkiw inspizierte, aber auch von der russischen Armee zurückgelassene ausgebrannte Militärfahrzeuge besichtigte. Es ist der erste bekannte Besuch Selenskyjs im Frontgebiet im Osten des Landes seit Kriegsbeginn.

Wenige Stunden nach dem Selenskyj-Besuch waren in Charkiw einem Reuters-Reporter zufolge mehrere Explosionen zu hören. Über dem Nordosten der Stadt war demnach eine schwarze Rauchwolke zu sehen.

AUDIO: Ukraine-Krieg: Die Lage am Sonntagmittag (4 Min) Ukraine-Krieg: Die Lage am Sonntagmittag (4 Min)

Kämpfe im Osten der Ukraine gehen weiter

Russlands Armee greift weiter Ziele in der Ukraine an. Besonders umkämpft bleibt die Region Donbass im Osten des Landes. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gibt es Gefechte in mehreren Städten und Dörfern in Luhansk und Donezk. Besonders unter Beschuss ist demnach weiter die Stadt Sjewjerodonezk. Aber auch im Nordosten der Ukraine werden Angriffe gemeldet, vor allem aus Sumy und Charkiw. Die ukrainische Armee kommt offenbar immer weniger gegen die russische Artillerie an.

Kiew forderte den Westen erneut auf, schwere Waffen mit mehr Feuerkraft und größerer Reichweite zu liefern. Genau das ist aber wohl der Grund, dass die USA die Lieferung noch nicht zugesagt haben. Präsident Selenskyj zeigt sich trotz der momentanen Lage siegessicher: In einem Fernsehinterview sagte er, der Vorkriegs-Zustand der Ukraine werde mit militärischen Mitteln wiederhergestellt.