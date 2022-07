Stand: 04.07.2022 16:42 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj bittet um Unterstützung für Wiederaufbau

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft um Unterstützung beim Wiederaufbau seines vom russischen Angriffskrieg zerstörten Landes gebeten. Das sei ein wichtigster Beitrag zum Weltfrieden, sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache zum Auftakt einer internationalen Konferenz in Lugano. Die EU-Kommission will eine Plattform zum Wiederaufbau der Ukraine einrichten. Darin sollten die Bedürfnisse des Landes und erforderliche Investitionen gebündelt sowie das Vorgehen koordiniert und Ressourcen kanalisiert werden, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Lugano. Für den Wiederaufbau würden Schätzungen zufolge laut dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro) benötigt.

Russische Armee rückt im Osten weiter vor

Im Osten der Ukraine bleiben die ukrainischen Streitkräfte am 131. Tages des Kriegs stark unter Druck. In der Region Luhansk rücken russische Einheiten nach Angaben aus den Kampfgebieten weiter vor, sie haben dort demnach fast das gesamte Gebiet unter Kontrolle. Präsident Putin gratulierte laut russischen Medien seinen Truppen bereits zur "Befreiung" des Gebietes. Beobachter und Experten rechnen nun mit einem Großangriff auf die Region Donezk. Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass es dort wochenlange zermürbende Kämpfe geben wird. Auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer im Süden des Landes weht dagegen nach ukrainischen Angaben nun wieder die eigene Flagge - die russischen Truppen hatten die Insel in der vergangenen Woche geräumt.

