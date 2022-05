Stand: 30.05.2022 23:47 Uhr Krieg in der Ukraine: Schwere Kämpfe im Osten

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die schwer umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine vorgedrungen. Es gebe einen Straßenkampf, sagte der Gouverneur des Gebietes Luhansk. Er empfahl Bewohnern der Stadt, in Notunterkünften zu bleiben. Sjewjerodonezk ist seit Monaten Ziel von russischen Angriffen. Die Stadt gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert.

Scholz zufrieden mit Einigung zum Bundeswehr-Sondervermögen

AUDIO: Kommentar zur Einigung beim Sondervermögen für die Bundeswehr (3 Min) Kommentar zur Einigung beim Sondervermögen für die Bundeswehr (3 Min)

Bundeskanzler Scholz hat sich zufrieden über die Einigung von Regierung und Union zum Sondervermögen der Bundeswehr geäußert. Deutschland und Europa würden dadurch ein Stück weit sicherer, sagte Scholz während seines Rundgangs auf der Hannover Messe. Nach Einschätzung von Verteidigungsministerin Lambrecht könnte das Sondervermögen noch vor der Sommerpause im Grundgesetz verankert werden. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai wertete den Kompromiss zum Sondervermögen als Erfolg für Finanzminister Lindner. Dieser habe zwei Ziele erreicht: wichtige Investitionen in die Zukunft der Bundeswehr und trotzdem die Einhaltung der Schuldenbremse.