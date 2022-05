Stand: 03.05.2022 06:06 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz will Ukraine weiter unterstützen

Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Im ZDF sagte Scholz, er habe jede einzelne Entscheidung - etwa bei Waffenlieferungen oder Sanktionen gegen Russland - schnell und in enger Abstimmung mit den Verbündeten Deutschlands getroffen. Dennoch werde er auch weiter besonnen handeln, um eine Eskalation des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern. Außerdem schloss der SPD-Politiker eine baldige persönliche Reise in die Ukraine aus. Dem stehe weiter die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die Regierung in Kiew Mitte April entgegen.

Weitere Informationen Nobelpreisträger Muratow: Propaganda ist "Koch des Krieges" Dmitrij Muratow, Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung "Novaya Gaseta", spricht über die Lage der Medien in Russland. mehr

Russland übernimmt Internet-Kontrolle in Cherson

Russland hat in der gesamten Region Cherson die Kontrolle über das Internet übernommen. Das berichtet eine Organisation für Cybersicherheit mit Sitz in London. Demnach gab es am Wochenende einen kompletten Netzausfall - seitdem laufe alles über russische Satelliten. Cherson liegt im Süden der Ukraine, etwa zwischen Odessa und der annektierten Krim. Russland will die Stadt nicht zurückgeben und hat als Nächstes die Einführung des Rubel als offizielles Zahlungsmittel angekündigt.