Stand: 26.05.2022 11:33 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz wertet Russlands Angriff als Fehlschlag

Bundeskanzler Scholz hat sich erneut überzeugt davon gezeigt, dass der russische Präsident Putin den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen wird. "Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt", sagte Scholz heute Vormittag in seiner Rede am letzten Tag des diesjährigen Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. "Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheint heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges. Mehr denn je betont die Ukraine ihre europäische Zukunft." Putin habe auch die Geschlossenheit und Stärke unterschätzt, mit der die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7), die NATO und die EU auf seine Aggression reagiert hätten. Der Kanzler rief dazu auf, sich dem Machtanspruch des russischen Präsidenten entgegenzustellen. Scholz hob auch hervor, dass die Bundesrepublik nun erstmals Waffen in ein Kriegsgebiet liefere. "Ernsthaft über Frieden verhandeln wird Putin jedoch nur, wenn er merkt, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen kann."

Russisches Gericht entscheidet über Kämpfer aus Asow-Stahlwerk

In Russland entscheidet der Oberste Gerichtshof heute über das Schicksal der ukrainischen Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol. Die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau fordert, die Männer als Terroristen einzustufen. Außerdem droht einigen ein Prozess wegen angeblicher Gräueltaten. Wochenlang hatten sich etwa 2.500 ukrainische Kämpfer auf dem Gelände des Stahlwerks in Mariupol verschanzt, bevor sie sich den russischen Einheiten ergaben. Der Großteil von ihnen befindet sich in Kriegsgefangenschaft. Die Ukraine hofft, dass die Männer im Rahmen eines Gefangenenaustausches freikommen.