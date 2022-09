Stand: 13.09.2022 18:39 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz telefoniert wieder mit Putin

Bundeskanzler Scholz (SPD) hat heute erstmals seit vielen Wochen wieder mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. In dem 90-minütigen Gespräch habe Scholz darauf gedrungen, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung des russischen Krieges in der Ukraine komme, teilte Regierungssprecher Hebestreit mit. Diese solle auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basieren. "Der Bundeskanzler betonte, dass etwaige weitere russische Annexionsschritte nicht unbeantwortet blieben und keinesfalls anerkannt würden", so Hebestreit weiter. Scholz hat nach Angaben des Regierungssprechers zuletzt Ende Mai mit Putin telefoniert.

Bundesregierung stellt weitere Hilfen für Unternehmen in Aussicht

Die Bundesregierung will wegen der stark gestiegenen Energiekosten kurzfristig neue Hilfen für Unternehmen auf den Weg bringen. Energieintensive Mittelständler sollen rasch Zuschüsse zu den Gas- und Stromkosten erhalten, wie Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) heute in Aussicht stellte. Finanzminister Lindner will außerdem die Förderbank KfW besser rüsten. Bundeskanzler Scholz versprach auf dem Arbeitgebertag in Berlin: "Wir arbeiten jetzt (…) mit Hochdruck daran, dass wir die bestehenden Fördermöglichkeiten ausweiten." Nötig sei eine Gemeinschaftsanstrengung, um diese Zeit zu überstehen, "und wir werden das auch gemeinsam tun".

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.