Stand: 03.05.2022 07:50 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz schließt baldige Kiew-Reise aus

Bundeskanzler Scholz hat noch einmal seinen Kurs im Umgang mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine verteidigt. Im ZDF sagte Scholz, er habe jede einzelne Entscheidung - etwa für Waffenlieferungen oder Sanktionen - schnell und in enger Abstimmung mit den Verbündeten getroffen. Dennoch werde er auch weiter besonnen handeln, um eine Eskalation des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern. Scholz schloss aber aus, bald persönlich in die Ukraine zu reisen. Dem stehe weiter die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die Regierung in Kiew Mitte April entgegen.

Europäisches Öl-Embargo rückt näher

Bundeswirtschaftsminister Habeck geht davon aus, dass die Europäische Union schon bald ein Öl-Embargo gegen Russland beschließt. Er rechne mit einem sechsten Sanktionspaket, in dem auch der Ausstieg aus russischem Öl vorgesehen sei, sagte Habeck in der ARD. Entsprechende Vorschläge könnten schon heute vorgelegt werden. Zunächst müsse aber noch darüber beraten werden, wie hart das Embargo ausfalle. Unter anderem Ungarn wehrt sich bislang gegen einen Import-Stopp für russisches Öl.