Stand: 01.07.2022 06:19 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz rechnet mit langen Kampfhandlungen

Bundeskanzler Scholz hält es für möglich, dass Russlands Präsident Putin den Krieg gegen die Ukraine noch sehr lange fortsetzen kann. Putin habe die Entscheidung, diesen Krieg zu führen, ein Jahr vor dessen Beginn oder noch früher getroffen, sagt der Kanzler in einem Interview mit dem US-TV-Sender CBS: "Und so wird er in der Lage sein, den Krieg wirklich lange Zeit fortzusetzen", sagt Scholz.

AUDIO: Kommentar: NATO - Wertegemeinschaft mit Widersprüchen (4 Min) Kommentar: NATO - Wertegemeinschaft mit Widersprüchen (4 Min)

Tote bei Raketenangriff auf Wohnhaus in Odessa

In der südukrainischen Hafenmetropole Odessa hat es offenbar einen russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude gegeben. Nach ukrainischen Angaben sollen mindestens zehn Zivilisten getötet worden sein. Laut dem Chef der örtlichen Militärverwaltung habe der Einschlag der Rakete in das neun Stockwerke hohe Gebäude außerdem einen Brand ausgelöst. Die russische Rakete soll von einem Flugzeug über dem Schwarzen Meer abgfeuert worden sein. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht.