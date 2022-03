Krieg in der Ukraine: Scholz nennt Flüchtlingsaufnahme "große Aufgabe" Stand: 17.03.2022 17:43 Uhr Die Bundesregierung und die Länder wollen den ukrainischen Flüchtlingen schnell und unkompliziert helfen. Am Vormittag hatte vor dem Deutschen Bundestag der ukrainische Präsident Selenskyj die deutsche Politik scharf kritisiert. Aktuelle News zum Russland-Ukraine-Krieg im Überblick.

Bislang sind 200.000 ukrainische Flüchtlinge in Deutschland registriert worden. Bundeskanzler Scholz sagte am Donnerstag nach Beratungen mit den Länderchefs, dass man sich einig sei, die Menschen zu unterstützen, "die von dem schrecklichen Angriffskrieg betroffen sind und sich zu uns flüchten oder schon geflüchtet haben". Zudem wisse man, "dass das eine große Herausforderung werden wird."

Schnell und möglichst unkompliziert Zuflucht gewähren

Der Kanzler stellte heraus, dass den Geflüchteten schnell und unbürokratisch geholfen werde. Dass sie alle ohne Visum einreisen können, sei eine schnelle pragmatische Lösung der EU. Zudem erhielten die Menschen Zugang zu Sprach- und Integrationskursen, sie könnten sofort eine Arbeit aufnehmen, die Kinder könnten zur Schule gehen. "Wer vor Putins Krieg flieht ist bei uns in Deutschland sicher und willkommen. Wir setzen der Brutalität des Angriffskriegs Solidarität und Nächstenliebe entgegen", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Die Aufnahme der Flüchtlinge werde - auch finanziell - ein Kraftakt für die Kommunen. Wüst mahnte schnelle konkrete Vereinbarungen an.

Selenskyi spricht zum Bundestag

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich am Vormittag in einer Videoansprache an den Deutschen Bundestag gewendet. Tausende Ukrainer seien bereits gestorben, sagte er. "Die Besatzer haben 108 Kinder getötet, mitten in Europa, bei uns im Jahre 2022." Selenskyj kritisierte die Entscheidung, die Ukraine nicht in die NATO und EU aufzunehmen und beklagte, dass Deutschland "Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft" an die erste Stelle stelle. "Nord Stream 2 ist eine Waffe und war eine Vorbereitung auf den großen Krieg", sagte er laut der Übersetzerin des Bundestags.

Rettungsaktion in Mariupol

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol versuchen Rettungskräfte zu Überlebenden unter den Trümmern des bombardierten Theaters vorzudringen. Nach Angaben eines ukrainischen Abgeordneten ist der Luftschutzkeller des Gebäudes bei dem Angriff nicht zerstört worden. Offenbar haben alle Menschen dort überlebt. Mehr als 1.000 Frauen, Männer und Kinder sollen in dem Bunker Schutz gesucht haben. Bislang konnten etwa 130 von ihnen gerettet werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

