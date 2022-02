Krieg in der Ukraine: Scholz kündigt 100 Milliarden für Bundeswehr an Stand: 27.02.2022 14:55 Uhr Die russische Armee setzt ihre Invasion im Nachbarland Ukraine fort. Offenbar kommt es aber zu Verhandlungen. In einer Sondersitzung des Bundestags verkündete Bundeskanzler Scholz erhöhte Verteidigungsausgaben. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Mit scharfen Worten hat Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Der SPD-Politiker sprach von einem "infamen Völkerrechtsbruch". Der "Kriegstreiber" Putin zertrümmere die europäische Friedensordnung und stelle sich international ins Abseits. "Wir müssen die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen", sagte Scholz.

Die Bundeswehr erhalte einmalig zusätzliche 100 Milliarden Euro für bessere Ausstattung, zudem werde das Zwei-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben von nun an eingehalten. Um Deutschland von russischem Gas unabhängiger zu machen, kündigte der Bundeskanzler den Bau von Flüssigerdgas-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an. Der deutsche Luftraum wird von heute Nachmittag an für russische Flugzeuge gesperrt.

AUDIO: Scholz: Russischer Angriff in der Ukraine markiert eine "Zeitenwende" (29 Min) Scholz: Russischer Angriff in der Ukraine markiert eine "Zeitenwende" (29 Min)

Russland setzte seinen Angriff in der Ukraine auch am Sonntag fort. Am Nachmittag meldete das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj jedoch, dass man Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt habe. Eine russische und eine ukrainische Delegation würden sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen. Es gebe keine Bedingungen. Russlands Präsident Putin hat derweil die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Das habe er der russischen Militärführung wegen des aggressiven Verhaltens der Nato und der Wirtschaftssanktionen befohlen, sagte Putin im Fernsehen.

Die Vereinten Nationen teilten am Mittag mit, dass bisher 368.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet seien. Wer einen ukrainischen Pass oder Personalausweis hat, kann nun kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland nutzen, wie die Bahn mitteilte. Mindestens 100.000 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben heute bei einer Friedensdemonstration in Berlin.

