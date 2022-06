Stand: 18.06.2022 19:00 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz geißelt Putins "furchtbare Schuld"

Russlands Präsident Putin hat mit dem Angriff auf die Ukraine nach Überzeugung von Bundeskanzler Scholz "furchtbare Schuld" auf sich geladen. Über seine Reise in das angegriffene Land sagte der SPD-Politiker in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, es sei "etwas anderes, wenn man die Zerstörungen mit eigenen Augen sieht und selbst spürt, dass an einem Ort konkret Menschen gestorben sind, dass in den Autos, die dort zerstört herumstehen, Familien saßen, die fliehen wollten und brutal erschossen wurden". Wenn kommende Woche die EU-Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, ob sie dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land offiziell den EU-Kandidaten-Status einräumen, will Scholz sich im Europäischen Rat für die erforderliche Einstimmigkeit einsetzen.

Bundesnetzagentur: Versorgung stabil, aber angespannt

Die Bundesnetzagentur hat die Lage der Gasversorgung unterdessen als angespannt, aber stabil bezeichnet. Nach wie vor könne Gas eingespeichert werden; die von ausbleibenden Lieferungen betroffenen Unternehmen könnten das Gas anderweitig am Markt beschaffen. Die Großhandelspreise seien aber deutlich gestiegen. Agenturchef Müller sagte, Gas sparen und für den Winter einspeichern sei jetzt das Gebot der Stunde. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 auf 40 Prozent der Maximalleistung gedrosselt. Das Unternehmen begründet dies mit Reparaturarbeiten.