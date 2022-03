Krieg in der Ukraine: Scholz fordert von Putin Stopp der Angriffe Stand: 16.03.2022 21:47 Uhr Der Gerichtshof in Den Haag fordert von Russland einen Stopp des Angriffs in der Ukraine. Auch Kanzler Scholz appellierte erneut an Präsident Putin, den Krieg sofort zu beenden. Unter anderem in Mariupol soll es derweil neue Angriffe gegeben haben. Aktuelle News im Überblick.

"Beenden Sie diesen Krieg sofort, stoppen Sie den Waffengang", sagte Scholz an Putin gerichtet bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finnlands Regierungschefin Marin in Berlin. Die Ukraine wisse mit Deutschland einen "ganz wichtigen Förderer" auf ihrer Seite, betonte Scholz. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Donnerstag in einer Videobotschaft zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestags sprechen.

Der Internationale Gerichtshof ordnete am Mittwochnachmittag an, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab in Den Haag einer Klage der Ukraine statt. Das Urteil ist zwar bindend, doch Experten bezweifeln, dass Moskau sich an die Anordnung halten wird.

Angriff auf Theater in Mariupol: Kiew und Moskau beschuldigen sich

Für einen mutmaßlichen Bombenangriff am Mittwoch auf ein Theatergebäude in der belagerten Stadt Mariupol geben sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld. Hunderte Zivilisten, die nach ukrainischen Angaben dort Schutz gesucht hatten, sollen verschüttet worden sein.

Die Unterhändler der Ukraine und Russlands sprachen derweil weiter über einen möglichen Waffenstillstand. Russlands Außenminister Lawrow betonte, es gebe "eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen". Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak bestätigte zumindest die Existenz eines Entwurfs für eine Einigung mit Russland. Ob und wann es zu direkten Gesprächen zwischen den beiden Präsidenten Selenskyj und Putin kommen kann, ist aber weiter unklar.

Die Nato sprach sich am Mittwoch für weitere Waffenlieferungen, Finanzhilfe und humanitäre Unterstützung für die Ukraine aus. Außerdem soll die Truppenpräsenz in den östlichen Bündnisgebieten aufgestockt werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

