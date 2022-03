Krieg in der Ukraine: Scholz erwägt Raketenschutzschild Stand: 28.03.2022 06:30 Uhr Bundeskanzler Scholz hat in der ARD Überlegungen zur Anschaffung eines Raketenschutzschildes bestätigt. Zugleich wies er Kritik zurück, Deutschland finanziere den Krieg in der Ukraine mit seinen Energie-Importen aus Russland mit. Die News im Überblick.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte am Sonntagabend, dass weder die NATO noch US-Präsident Biden einen Regierungswechsel in Russland anstreben würden. "Das ist nicht das Ziel", sagte er in der ARD-Sendung "Anne Will". "Wir sind beide völlig einig, dass 'regime change' kein Gegenstand und Ziel von Politik ist, die wir miteinander verfolgen", sagte der SPD-Politiker in Bezug auf eine Bemerkung Bidens. US-Außenminister Blinken habe klargestellt, dass Biden keinen Sturz von Putin gemeint habe, fügte Scholz hinzu. Biden hatte in Polen in einer Rede gesagt: "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."

Zugleich bestätigte Scholz Überlegungen, angesichts der Bedrohung durch Russland das israelische Raketenabwehrsystem "Iron Dome" anzuschaffen. "Ich kann Ihnen sagen, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten - aus gutem Grund", sagte Scholz. "Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen. Deswegen müssen wir uns gemeinsam so stark machen, dass das unterbleibt."

Berichte über eine neue Verhandlungsrunde in Istanbul

Russland und die Ukraine werden nach Angaben der ukrainischen Regierung in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde starten. "Bei Gesprächen per Videokonferenz wurde beschlossen, die nächste Runde in Präsenz vom 28. bis 30. März abzuhalten", teilte der ukrainische Unterhändler Arachamia mit. Demnach würden die Verhandlungen schon an diesem Montag beginnen. Der russische Delegationsleiter Medinski teilte hingegen mit, für Dienstag und Mittwoch seien Treffen geplant. Nach Angaben aus der Türkei sollen die Verhandlungen in Istanbul stattfinden. Präsident Erdogan habe mit Russlands Präsident Putin telefoniert und dabei erneut einen sofortigen Waffenstillstand gefordert.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie auch bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: "Zerstörung in Mariupol schlimmer als in Tschetschenien" Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe bezeichnet. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 27.03.2022 | 11:00 Uhr