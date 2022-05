Stand: 03.05.2022 15:37 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz dementiert Atomwaffen-Drohung Russlands

Bundeskanzler Scholz hat dementiert, dass Russlands Präsident Putin ihm in einem Telefonat mit einem atomaren Angriff auf Deutschland gedroht haben soll. "Das ist Unfug", sagte Scholz in einem "Stern"-Interview. Man müsse aber russische Drohungen angesichts des Krieges generell ernst nehmen. "Fakt ist: Russland ist eine hochgerüstete Nuklearmacht. (...) Unsere Aufgabe ist es zu verhindern, dass solche Waffen eingesetzt werden", betonte Scholz. Deshalb brauche man bei all den Entscheidungen, die getroffen werden müssten, "einen wachen Verstand" und dürfe nicht überstürzt handeln.

Bei der Klausurtagung der Regierungskoalition in Meseberg sagte Scholz, es sei nicht sicher, dass Russland nicht auch bei anderer Gelegenheit internationales Recht und die Regeln des friedlichen Zusammenlebens breche. Deshalb weite Deutschland seine Verteidigung aus und investiere in die Bundeswehr. Derweil ist CDU-Partei- und Fraktionschef Merz zu einem Besuch in der Ukraine angekommen. Für den Abend soll er eine Pressekonferenz im Kiewer Rathaus planen, dem Amtssitz von Bürgermeister Klitschko.

Weitere Informationen 3 Min Die Lage in der Ukraine am Dienstagmittag Russlands Truppen haben offenbar das Gelände des Stahlwerks in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wieder unter Beschuss genommen. 3 Min

Immer mehr Ukrainer retten sich aus Mariupol

Die Vereinten Nationen bereiten sich in der südukrainischen Großstadt Saporischschja auf die Ankunft weiterer evakuierter Zivilisten vor. Die Menschen sollten mit Bussen aus der weitgehend zerstörten Hafenstadt Mariupol kommen. In den vergangenen Tagen seien vor allem Geflüchtete aus der Umgebung von Mariupol eingetroffen. Sie seien in relativ guter Verfassung gewesen, heißt es.

Aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol sind heute voraussichtlich keine weiteren Evakuierungen möglich, da Russlands Truppen das Gelände wieder unter Beschuss genommen haben sollen.