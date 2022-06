Stand: 07.06.2022 09:00 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz besucht NATO-Ostflanke

Mit Litauen besucht Bundeskanzler Scholz heute erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein NATO-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In der Hauptstadt Vilnius wird er neben Litauens Präsident Nauseda auch die Regierungschefs der zwei weiteren baltischen Staaten Lettland und Estland treffen. Anschließend besucht Scholz die Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der NATO-Ostflanke stationiert sind.

Balten fordern NATO-Verstärkung

Vor dem Besuch von Kanzler Scholz haben die drei baltischen Staaten dringend auf eine stärkere NATO-Präsenz im östlichen Bündnisgebiet gedrängt. Der NATO-Gipfel in Madrid Ende des Monats müsse zu einem "Gipfel der Entscheidungen" werden und den "Übergang von Abschreckung zur Vorwärtsverteidigung" markieren, so Nauseda. Neben Luftverteidigungssystemen hoffe er auf die Stationierung einer NATO-Brigade in seinem Land, was etwa 3.000 bis 5.000 Soldaten entsprechen würde. Derzeit sind es 1.600, davon gehören mehr als 1.000 der Bundeswehr an. Auch Lettlands Staatspräsident Levits erhofft sich vom Scholz-Besuch "konkrete Vorschläge" für einen stärkeren Schutz des östlichen NATO-Bündnisgebietes.

