Stand: 12.06.2022 12:31 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland zerstört angeblich Waffenlager

Die russische Armee setzt ihre Angriffe in der Ukraine fort. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax haben Truppen ein großes Waffendepot in der westukrainischen Region Ternopil zerstört. Darin hätten sich europäische und amerikanische Waffen befunden. Weiterhin angespannt ist die Lage im Osten der Ukraine. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Truppen drei ukrainische Kampfjets in der Nähe von Donezk und Charkiw abgeschossen. In der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk befindet sich die Azot-Chemiefabrik laut Regionalregierung weiter unter ukrainischer Kontrolle. In der Anlage sollen auch Hunderte Zivilisten ausharren.

Scholz will angeblich noch im Juni nach Kiew reisen

Bundeskanzler Scholz (SPD) will laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" vor dem G7-Gipfel Ende Juni nach Kiew reisen. Er plane den Besuch mit dem französischen Präsidenten Macron und Italiens Regierungschef Draghi, schreibt die Zeitung unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht am Samstagabend nicht kommentieren. Aus dem Elyseé-Palast in Paris hieß es: "Nein, wir bestätigen diese Information nicht." Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen seien. Die Ukraine hofft darauf, dass die Europäische Union sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte bei einem Besuch in Kiew angekündigt, dass die Auswertung des EU-Beitrittsantrags Ende kommender Woche abgeschlossen werde.